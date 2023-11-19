GTA 6'da ilk kadın karakter! Bir de bebeği olacak

Rockstar Games'in müthiş oyun serisi GTA 6 merakla beklenirken, çarpıcı bir sızıntı yaşandı. İddiaya göre GTA 6'da bir de kadın karakter geliyor ve Lucia adındaki bu karakterin bir de bebeği var!

Heyecanla beklenen GTA 6'nın baş karakterinin, söylentilere göre "Lucia" adında bir kadın olacağı ve bu karakterin bir bebeği olacağı belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl ortaya atılan bu söylentiler, son günlerde ortaya çıkan iddialarla birlikte oyunseverler arasında daha da büyük bir merak uyandırıyor.

Geçen yılın sızıntılarına göre, GTA 6'da Lucia ve Jason adında iki karakterin yer alacağı ve Lucia'nın, GTA serisindeki ilk kadın baş karakter olacağı ifade edilmişti. Ancak, baş karakterle ilgili söylentiler bununla sınırlı kalmıyor.

Rockstar Universe'den gelen yeni bir sızıntı, Lucia'nın bebeğinin oyun hikayesine önemli bir etki yapacağını iddia ediyor. Bu iddiaya göre, Lucia'nın önceki GTA oyunlarında bir bebeği olduğu ve GTA 6'da bu bebeğin büyümüş halini görebileceğimiz söyleniyor. Ancak, bu bilgi Reddit üzerinde paylaşıldığı için oyunseverler tarafından temkinli bir şekilde karşılanıyor. Çünkü sızıntılar, oyuncuların heyecanını zedeleyebilme potansiyeline sahip.

Lucia, çocuğuyla geliyor

"2018'den önceki raporlardan Rockstar'ın ilk kez bir GTA oyununda baş kadın karakteri tanıtacağını biliyorduk ancak bunun doğru olup olmadığı hâlâ belirsizliğini koruyordu. 2022'de sızıntılar ortaya çıktığında, birçok videoda bir erkek ve bir kadın karakterin kontrol edildiği ve "Jason" ile "Lucia'ya gönderme yapıldığı görülüyordu. Bir dizi başka rapor da onların soygunlara odaklanan bir hikâye ve Bonny & Clyde tarzı bir hikâye ile oynanabilir ana karakterler olacağını destekledi. Dahili kaynaklar ayrıca Lucia'nın oyunun hikayesinde yer alan bir çocuğunun olduğunu doğruladı. Bu, GTA için bir ilk ve çocukların oyunda (yeterince büyük olanların) yapmamaları gereken şeylere bulaşması konusunda uzak durması gerektiği… Jimmy... Ancak Lucia'nın çocuğunun çok daha genç olduğuna inanılıyor ve Jack Marston'un RDR 1 ve 2'deki durumuna benzer şekilde yalnızca ara sahnelerde görünüyor."

Kadın karakter pek de iyi şeylere karışmamış!

"Lucia'nın bir bebeği olduğu ve banka soygununa gitmeden önce bir şarküteride terk ettiği ve daha sonra böyle bir eylem yaptığı için tutuklandığı söylendiğinde kaynağım beni şaşırttı. Bebeğin kız mı erkek mi olduğu bilinmiyor ve belli ki oyunda çocuk olmayacak, bu sadece bir ara sahnede geçmişe dönüş olarak oluyor, bundan sonra bu bebeğe ne olacağı konusunda hiçbir bilgim yok. Birkaç yıl sonra Lucia şartlı tahliyeyle serbest bırakılır, kendisiyle birlikte soygun yapmayı planlayan Jason tarafından hapishanede yakalanır ve bir süre sonra birbirlerine aşık olurlar. Görevlerin planlamasının büyük kısmı "Vault" adlı bir gece kulübünde yapılıyor. Oyunun ilk görevinde Jason'ı kontrol ediyorsunuz ve inmek üzere olan ve bir Rus uyuşturucu satıcısını taşıyan uçağı takip etmeniz gerekiyor. Görünüşe göre Jason bu adamla tanışıyor ve uyuşturucu çalmak için bir görev planlamaya başlıyor. Bu uyuşturucu çalma görevinde polis tarafından kovalanırlar ve uyuşturucu okyanusa düşer. Geri almak için okyanusa dalış yapmaları gereken bir görev var."

Bu söylentiye göre oyunda bir bebek görmeyeceğiz. Çünkü muhtemelen bahsedilen bebek, daha önceki oyunlarda doğdu ve GTA 6'da büyümüş olacak.

Rockstar Games, GTA 6 için tanıtım fragmanının aralık ayında yayımlanacağını doğruladı. Net bir gün verilmedi ancak yayımlanacak fragmanla bu sızıntının doğruluğunu görmüş olacağız.