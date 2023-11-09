Google, Fortnite'ı Play Store'da yayınlamak için bakın ne kadar teklif etmiş!

Google ile Epic arasında devam eden antitröst davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son haberlere göre, Google, Fortnite oyununu kendi mağazasında yayınlamak için milyon dolarlar teklif etmiş.

Google, Epic Games'in açtığı davada Android pazarında tekel olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Bu davada çeşitli şirketlerden çalışanlar teker teker tanık sandalyesine oturuyorlar. Bu tanıkların verdiği ifadeler, geçmişte iki firma arasında yaşananlara da ışık tutuyor.

Google'ın oyun ortaklıklarından sorumlu Başkan Yardımcısı Purnima Kochikar, mahkemede Epic Games'e daha önce 147 milyon dolarlık bir teklif yaptıklarını açıkladı. Üç yıla yayılacak bu destek ödemesi teklifinin Epic Games'e sunulduğu ancak reddedildiği ifade edildi.

Google, yayıncıların Play Store'u terk etmesinden korkuyor

Bu dava aslında yeni değil, ilk işaretlerini 2021 yılında görmüştük. 2018 yılında Fortnite'ı kendi sitesi üzerinden indirilebilir yapan Epic, böylece V-Bucks satışlarını da kendi sitesinden gerçekleştiriyordu. V-Bucks'ların mağaza üzerinden satılmaması demek, Google'ın Play Store'dan komisyon alamayacağı anlamına geliyordu.

O dönemde açılan bir davanın konusu olan ve bugün de yeniden dile getirilen iddialara göre Google, Epic Games'in bu yaklaşımından dolayı dehşete kapılmıştı. Mahkemede öne sürülen Google'ın şirket içi yazışmalarına göre tek başına Fortnite yeterince büyük bir oyun olsa da, Google'ın esas çekincesinin Fortnite'tan komisyon alamamak değil, kendi uygulamalarını 3. parti olarak yayınlama fikrinin Blizzard, Nintendo gibi büyük üreticilere sıçraması fikri olmuştu. Tahminlere göre böyle bir durumda Google, 3,6 milyar dolar kaybedecekti.

Kochikar, ifadesinde geliştiricilerin kendilerini seçmesini istediklerini ifade ederken, bu alanda yaptıkları yatırımların da makul olduğunu söyledi. Kochikar, geliştiricilerin öncelikle iOS üzerinde uygulama yayınlama ihtimalleri olduğunu da hatırlattı. Epic Games tarafı ise şirket içindeki bu yazışmaları Google'ın yasa dışı şekilde tekel oluşturmak için kullandığına dair delil olarak sunuyor.