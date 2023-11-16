Epic yanlışlıkla bedava dağıttığı Suicide Squat: Kill the Justice League'i kaldırıyor!

Şubat ayında piyasaya sürülecek Suicide Squad: Kill the Justice League'in Türkiye'de Epic Games Store üzerinden bedavaya alınabildiği görüldü. Bu büyük hatayı ortadan kaldırmak isteyen platform, oyunu kütüphanelerden siliyor.

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen ve merakla beklenen oyun "Suicide Squad: Kill the Justice League", 2024 yılında piyasaya sürülecek. Ancak, geçtiğimiz günlerde oyunun Epic Games Store üzerinden ücretsiz bir şekilde alınabildiği ortaya çıktı.

Epic Games bedavaya sunmuştu

Oyunseverler, standart ve Deluxe sürümünün Epic Games Store üzerinden bedava olarak temin edilebildiğini sosyal medyada paylaştılar. Ancak, hata yapan platform bedava dağıttığı oyunu kütüphanelerden silmeye başladı.

Fiyatı 70 dolardı

2 Şubat 2024 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PS5 platformları için piyasaya çıkacak olan oyunun ABD fiyatı 70 dolar olarak belirlenmişti. Steam Türkiye'de ise henüz erişime açılmamış durumda. Epic Games Store konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, oyunseverler oyunun kütüphaneden kaldırıldığını söylüyor.