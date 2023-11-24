Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games'in sunduğu bu haftanın ücretsiz oyunu belli oldu. Bu haftanın ücretsiz oyunu "Deliver Us Mars" olarak belirlendi ve 23 Kasım itibarıyla oyuncuların erişimine açıldı.

Epic Games Store, her hafta olduğu gibi bu hafta da ücretsiz oyun dağıtımına devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu "Deliver Us Mars" olarak belirlendi ve 23 Kasım itibarıyla oyuncuların erişimine açıldı.

Haftanın ücretsizi belli oldu

KeokeN Interactive tarafından 2023'ün başında yayınlanan oyun, astronotluk deneyimi ve gerilim yüklü bir atmosfer sunuyor. Oyuncular, gizemli bir şekilde çalınan ARK koloni gemilerini kurtarmak için sıra dışı bir maceraya atılıyor.

Oyunu kütüphaneye eklemek isteyen kullanıcılar, 30 Kasım 2023 saat 19:00'a kadar bu işlemi gerçekleştirebilirler. Böylece oyun tamamen ücretsiz bir şekilde sahiplenilecek. Önümüzdeki hafta Epic Games Store, Jitsu Squad ve Mighty Fight Federation oyunlarını ücretsiz sunacak. Bu oyunlar da 30 Kasım'dan itibaren kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız yeterlidir. İlgili bağlantıya buradan ulaşabilir ve oyunları kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Unutmayın, bu fırsatları kaçırmamak için zamanında işlem yapmak önemli!