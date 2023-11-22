Epic Games indirimleri başladı

Epic Games indirimleri başladı
Epic Games Store, "Muhteşem Cuma" olarak adlandırılan Black Friday indirimleri başladı. İşte indirimde ön plana çıkan oyunlar ve fiyatları...

Epic Games Store, "Muhteşem Cuma" olarak adlandırılan Black Friday indirimleriyle oyunculara büyük fırsatlar sunuyor. İndirim dönemi boyunca kullanıcılara %33 indirim kuponu ve %10 para iadesi imkanı tanınıyor.

EPİC GAMES'TE İNDİRİM BAŞLADI

İşte öne çıkan oyunlar ve fiyatları:

  1. Hogwarts Legacy - Normal Fiyat: 1.099 TL, İndirimli Fiyat: 736,33 TL + %10 Para İadesi
  2. Football Manager 2024 - Normal Fiyat: 1.199 TL, İndirimli Fiyat: 803,33 TL + %10 Para İadesi
  3. Grand Theft Auto V - Normal Fiyat: 551,25 TL, İndirimli Fiyat: 369,34 TL + %10 Para İadesi
  4. Cities: Skylines - Normal Fiyat: 280 TL, İndirimli Fiyat: 187,60 TL + %10 Para İadesi
  5. Dead Island 2 - Normal Fiyat: 429 TL, İndirimli Fiyat: 141,57 TL + %10 Para İadesi
  6. Rainbow Six Siege - Normal Fiyat: 229 TL, İndirimli Fiyat: 153,43 TL + %10 Para İadesi
  7. Marvel's Spider-Man Remastered - Normal Fiyat: 1.099 TL, İndirimli Fiyat: 736,33 TL + %10 Para İadesi
  8. Assassin's Creed Mirage - Normal Fiyat: 849 TL, İndirimli Fiyat: 568,83 TL + %10 Para İadesi
  9. EA SPORTS FC™ 24 - Normal Fiyat: 1.199 TL, İndirimli Fiyat: 803,99 TL + %10 Para İadesi
  10. DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT - Normal Fiyat: 329 TL, İndirimli Fiyat: 220,43 TL + %10 Para İadesi
  11. PAYDAY 3 - Normal Fiyat: 499 TL, İndirimli Fiyat: 334,33 TL + %10 Para İadesi
  12. Battlefield™ 2042 - Normal Fiyat: 599,99 TL, İndirimli Fiyat: 401,99 TL + %10 Para İadesi
  13. Far Cry 6 Deluxe - Normal Fiyat: 939 TL, İndirimli Fiyat: 157,28 TL + %10 Para İadesi
  14. Cyberpunk 2077 - Normal Fiyat: 799 TL, İndirimli Fiyat: 267,66 TL + %10 Para İadesi
  15. Alan Wake II - Normal Fiyat: 912 TL, İndirimli Fiyat: 611,04 TL + %10 Para İadesi
  16. The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition - Normal Fiyat: 399 TL, İndirimli Fiyat: 99,99 TL + %10 Para İadesi
  17. Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin - Normal Fiyat: 760 TL, İndirimli Fiyat: 509,20 TL + %10 Para İadesi
  18. Red Dead Redemption 2 - Normal Fiyat: 1.150 TL, İndirimli Fiyat: 770,50 TL + %10 Para İadesi
  19. The Last of Us™ Part I - Normal Fiyat: 1.099 TL, İndirimli Fiyat: 736,33 TL + %10 Para İadesi
  20. God of War - Normal Fiyat: 899 TL, İndirimli Fiyat: 602,33 TL + %10 Para İadesi
  21. STAR WARS Jedi: Survivor™ - Normal Fiyat: 1.199,99 TL, İndirimli Fiyat: 803,99 TL + %10 Para İadesi

Epic Games Store'un Black Friday indirimleri 21 Kasım'da başladı ve 28 Kasım saat 19:00'a kadar devam edecek. Bu süre zarfında birçok popüler oyun, cazip fiyatlarla oyuncularla buluşuyor.

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