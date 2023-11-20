Epic Games, bedava dağıtıp geri aldığı Suicide Squad: Kill the Justice League'i 1 milyona ön satışa çıkardı!

Epic Games, bedava dağıtıp geri aldığı Suicide Squad: Kill the Justice League'i 1 milyona ön satışa çıkardı!
Epic Games, geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla ücretsiz hâle getirdiği Suicide Squad: Kill the Justice League ile ilgili yine bir sansasyon yarattı. Bilerek mi yapıyorlar diye düşünmüyor değiliz! Oyun bu kez de 1 milyon TL ile ön satışa çıktı.

Epic Games, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir olaya imza attı. Henüz piyasaya sürülmemiş olan Suicide Squad: Kill the Justice League isimli oyunu, bir hata sonucu ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu. Ancak hatanın fark edilmesi üzerine Epic Games, oyunu ücretsiz dağıttığı kullanıcıların kütüphanelerinden kaldırdı.

Bu kez de 999 bin 999 TL oldu

Şirket, Suicide Squad: Kill the Justice League oyunuyla ilgili yeni bir girişimde bulunarak fiyat değişikliğine gitti. Ancak dikkat çeken nokta, oyunun yeni fiyatının 999 bin 999 TL olması. Epic Games'in resmi internet sitesine girildiğinde bu fiyat görülebiliyor. Ancak oyunun bölgesel olarak aktif olmadığını belirten bir uyarı ekrana geliyor ve oyunun sayfasına erişim mümkün olmuyor.

Ön siparişe açık olmayan oyunun fiyatının yüksek tutulması, Epic Games'in muhtemelen bir hata sonucu yaşanan ücretsiz dağıtım durumuna karşı bir önlem olarak alındığı düşünülmektedir. Bu durum, oyunun henüz piyasaya çıkmamış olmasına rağmen gündemi meşgul etmiş ve oyunseverler arasında konuşulan bir konu haline gelmiştir.

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