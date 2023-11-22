Diablo 4, Steam'da ücretsiz

Diablo 4, Steam'da ücretsiz
Diablo 4'ü denemek ya da arkadaşlarınızı da dahil etmek istiyorsanız, bu hafta bunu gerçekleştirmek için iyi bir hafta. Bugünden itibaren 28 Kasım'a kadar Diablo 4'ü Steam'de oynayabileceksiniz.

Diablo 4'ü denemek ya da arkadaşlarınızı da dahil etmek istiyorsanız, bu hafta bunu gerçekleştirmek için iyi bir hafta. Bugünden itibaren 28 Kasım'a kadar Diablo 4'ü Steam'de oynamak ücretsiz.

Steam'da ücretsiz

Blizzard yakın zamanda Battle.net ve konsollar gibi diğer platformlarda da ücretsiz oyun günleri düzenlemişti. Şimdi oyunun en popüler PC oyun platformu olan Steam'e gelmesiyle birlikte Blizzard yeni bir ücretsiz hafta başlatıyor.

Oyuna tam erişime sahip olacaksınız ve daha da iyisi, Blizzard bu hafta sınırlı bir süre için XP ve altın desteği de sağladı, böylece yeni bir karakteri hızlı bir şekilde ölçeklendirebilir ve bazı farklı yapıları test edebilirsiniz.

Bir süre ücretsiz oynadıktan sonra oyunu almaya karar verirseniz, bugün başlayan Sonbahar İndirimi sırasında Steam'de %40 indirimde olacak.

Oyun, çok oyunculu unsurları nedeniyle lansmanında karışık bir tepkiyle karşılaştı ancak en azından mükemmel senaryo modunda ilerleyebilirsiniz. Ayrıca, oyunun ikinci sezonunun ilk sezona kıyasla topluluk tarafından çok daha iyi karşılandığını, çok daha ilginç içeriğe sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

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