Diablo 4, Steam'da ücretsiz

Diablo 4'ü denemek ya da arkadaşlarınızı da dahil etmek istiyorsanız, bu hafta bunu gerçekleştirmek için iyi bir hafta. Bugünden itibaren 28 Kasım'a kadar Diablo 4'ü Steam'de oynamak ücretsiz.

Blizzard yakın zamanda Battle.net ve konsollar gibi diğer platformlarda da ücretsiz oyun günleri düzenlemişti. Şimdi oyunun en popüler PC oyun platformu olan Steam'e gelmesiyle birlikte Blizzard yeni bir ücretsiz hafta başlatıyor.

Oyuna tam erişime sahip olacaksınız ve daha da iyisi, Blizzard bu hafta sınırlı bir süre için XP ve altın desteği de sağladı, böylece yeni bir karakteri hızlı bir şekilde ölçeklendirebilir ve bazı farklı yapıları test edebilirsiniz.

Bir süre ücretsiz oynadıktan sonra oyunu almaya karar verirseniz, bugün başlayan Sonbahar İndirimi sırasında Steam'de %40 indirimde olacak.

Give thanks and drag your friends to Hell.



Play #DiabloIV for free on Steam, from now until November 28th at 10am PT.



????https://t.co/BEhUaX6Ntz pic.twitter.com/JnQ2wPu2i9