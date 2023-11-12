Call of Duty'den hilecileri madara edecek özellik geliyor!

Call Of Duty, hilecileri madara edecek bir özelliği sunmaya hazırlanıyor. İşte Call of Duty geliştiricilerinin yapacağı hamle...

Call of Duty geliştiricileri her zaman hilecilerden bir adım önde olmaya çalışarak biz sıradan, hilesiz oyuncuların deneyimini korumaya çalışıyor. Hileyi önlemek için yaptıkları son hamle şimdiye kadarki en komik hamle olabilir. Geliştiriciler Splat adında uygun şekilde adlandırılmış bir özelliği duyurdu. Bir hilekar için sistem, zaman zaman paraşütlerini devre dışı bırakarak onları yere doğru savrulmaya gönderiyor.

Bu, hileciye mümkün olduğunca çok dikkat çekmek için tasarlandı. Geliştiriciler, gökyüzünden hızla inen birini gözden kaçırmak zor olduğundan, sistemde kimin hileli oynamaya çalıştığının "hemen belli olacağını" söylüyorlar.

Geçmişte, geliştiriciler bu hilecileri özel olarak ele aldı, veri toplamak için oyunda tuttu ya da ortadan kaybolmalarını sağladı. Geliştiriciler bu yeni aracın sadece daha "eğlenceli" olduğunu söylüyor.

Paraşütleri devre dışı kalacak

Sistem, oyuncuyu konuşlandırmadan önce hileci olarak işaretlemek zorunda bile değil. Yere ulaştıklarında yakalanırlarsa, yazılım aynı etkiyi yaratmak için bir sonraki atlayışı hızlandıracak. Örneğin, basit bir tavşan zıplaması 10.000 fitlik bir düşüşe dönüşerek "onları anında saf dışı bırakacak". Tüm hile karşıtı önlemler gibi Splat da normal oyuncular için rastgele açılmayacak ve başka bir oyuncudan gelen bir raporla aktif hale gelmeyecek. Makine öğrenimi algoritmalarının devreye girmesi için doğrulanmış şüpheli davranışları tespit etmesi gerekiyor.

Programcılar bunun sadece bir başlangıç olduğunu, gelecekte bir noktada tartışılacak olan "birçok yeni numara" geliştirdiklerini söylüyorlar. Bu bağlamda, Splat hile karşıtı önlemlerin sadece en sonuncusu. Geçmişte hilecilerin rakiplerini görmeleri engelleniyordu ya da sistem gerçek oyuncuları klonlayarak kafalarını karıştırıyordu. Her şey başarısız olduğunda, oyun onların silahlarını ellerinden alıyordu. Henüz piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare III'ün bu yeni Splat sistemine erişip erişemeyeceğini göreceğiz.