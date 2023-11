Call of Duty 2024 Orta Doğu'da geçecek!

2024 yılında yayımlanacak Call of Duty oyunuyla ilgili önemli bir iddia gündem oldu. İddiaya göre oyun Orta Doğu'da geçecek ve Körfez Savaşı anlatılacak.

Microsoft'un sahip olduğu oyun şirketi Activision, her yıl yeni bir Call of Duty oyunu yayımlama kararı alarak oyunseverleri heyecanlandırmıştı. 2023 yılında piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare III'nin ardından, 2024 yılında yayımlanacak olan oyunla ilgili yeni iddialar ortaya çıktı.

2024 Call of Duty Orta Doğu'da geçecek

Windows Central'ın güvenilir kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, 2024 yılında piyasaya sürülecek Call of Duty oyunu, Black Ops serisinin bir parçası olarak karşımıza çıkacak. Oyunun odak noktası ise Orta Doğu'da geçecek.

İddialara göre, yeni Call of Duty oyunu Körfez Savaşı'nı konu alacak. 1990 yılında başlayan ve Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle patlak veren Körfez Savaşı, oyunun ana temasını oluşturacak. Oyunda, özellikle CIA'in Körfez Savaşı'ndaki rolüne odaklanılacak.

Geliştirici firma Treyarch'ın bu oyun üzerinde uzun süre çalıştığı ve bu sürecin, daha önce üstlendikleri projelerden daha uzun bir zaman aldığı belirtiliyor. Ancak oyuncuların oyunu oynaması için biraz daha beklemeleri gerekecek. Oyunun çıkışının sonbahar veya kış mevsimine kadar gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor.

Bu iddialar, daha önce 2023'ün başlarında gündeme gelen benzer bilgilerle uyumlu gibi görünüyor. Ancak henüz resmi bir açıklama olmadığı için bu bilgilerin kesin doğruluğu konusunda belirsizlik devam ediyor. Activision veya Treyarch tarafından gelecek resmi açıklamalar, oyuncuların heyecanını daha da artıracaktır.