Xiaomi şirketinin oyun odaklı ürünlerini tanıttığı alt markası Black Shark şimdi son model iddialı telefonuyla ülkemize giriş yaptı. Yüksek kapasiteli özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplayan oyuncu telefonu, donanımına kıyasla ideal karşılanan fiyatıyla Türkiye’de raflara gelmeye başladı.

Xiaomi’nin oyun telefonu Black Shark 3 şimdi resmen Xiaomi garantisiyle online alışveriş mağazalarında göründü. Ülkemize 6,999 TL‘den giriş yapan telefon başta fiziksel tetik tuşları olmak üzere büyük ekran boyutu, özel soğutma sistemi ve yüksek performans hızıyla iddialı bir duruş sergiliyor. 6,67 inçlik AMOLED ekranında Full HD+ çözünürlük kalitesi vaat eden modelde 90Hz yenileme hızı hazırlandı. Akıcı görüntü kalitesinin yanına performansı yükseltmek adına Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 865 yonga setinden destek alındı. Cihazda 8GB RAM kapasitesi ile 128GB’lık dahili depolama alanı eşleştirildi.

Mobil oyun oynama deneyiminizi yarıda bırakmamak için 4,720 mAh ideal batarya kapasitesinden yardım alan telefon, 65W’lık hızlı şarj desteğinden yararlandı. Buna ek olarak şahane fotoğraflar çekmek için hazırlanan üçlü kamera sisteminde 64MP‘lik ana kameraya yer verildi. Ön taraftaysa selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için 20 megapiksellik bir lens yer almakta.

Black Shark 3 Teknik Özellikleri