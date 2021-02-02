Popüler e-posta hizmeti Outlook yakında Facebook benzeri tepki emojileri yayınlayacağını açıkladı. İlk olarak platformun web sürümünde devreye girecek eğlenceli ifadeler, yakında yayınlanacak güncellemeyle kullanılmaya başlanacak. İşte detaylar…

2012 yılında hizmet vermeye başlayan Microsoft’un orijinal e-posta, takvim oluşturma ve kişisel bilgi yöneticisi uygulaması Outlook, şirketin yayınladığı yeni yol haritası raporlarına göre oldukça eğlenceli bir yenilik kazanıyor. Outlook’un web uygulamasında ilk defa karşılaşacağımız özellik, bizlere tıpkı Facebook gönderilerinde yaptığımız gibi emojiler ile tepki verme imkanı sunuyor. Bu sayede size gelen maillere tek bir tuşa basarak duygu durumunuzu temsil eden ifadeyi seçip hızlı yanıt vermeniz amaçlanıyor.

Yakında çıkacak yeni özelliğini kullanıcılarına müjdeleyen Microsoft, söz konusu yeniliği şu cümleler ile açıklıyor: “Web için Outlook, beğenme simgesiyle e-posta iletilerini beğenmek için var olan yeteneğini genişletiyor. Kullanıcılar beğenilere ek olarak sevgi, kahkaha, kutlama, teşekkür ya da üzüntü gösterme duyguları da ekleyebilecek.”

Bu özellik size bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Açıkçası bizim aklımıza doğrudan Facebook uygulaması geldi. Her neyse… Teknoloji devi Microsoft, yeni güncellemeyle beraber ekleyeceği duygu emojilerini tahminlere göre Mart ayında kullanıcılarına sunmaya başlayacak. Öncelikle Outlook’un Web sürümünde yayınlanacak özellik, ilerleyen zamanlarda mobil uygulama sürümlerine de gelecek.

Peki ya sizce Outlook’un yakında alacağı beğeni ve bir dizi duygu emojisi özelliği ne kadar başarılı olacak? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşmayı unutmayın!