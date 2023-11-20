Tesla Türkiye CEO'su Kemal Geçer'in istifa etme sebebi belli oldu

Tesla Türkiye'nin ilk CEO'su Kemal Geçer, hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Görevden atılmadığını ifade eden Geçer, neden istifa ettiğini açıkladı.

Nisan 2023'ten beri resmi olarak Türkiye pazarında faaliyet gösteren Tesla, son dönemlerde CEO Kemal Geçer ile gündemde. Daha önce Tesla'nın otomobil bölümünden kovulduğu iddialarıyla gündeme gelen Geçer, bu iddiaları reddetmişti. Geçtiğimiz günlerde, Emre Özpeynirci ile yaptığı bir görüşmede iddiaların asılsız olduğunu vurgulamıştı.

Tesla'nın Türkiye'ye fabrika açma planı yok

Ancak şimdi yeni bir gelişme yaşandı. Kemal Geçer, tekrar Emre Özpeynirci'ye açıklamalarda bulundu. Bu görüşme sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tesla'nın Türkiye'de bir fabrika kurmasını istediğini belirtti. Ancak Emre Özpeynirci, bu konuyla ilgili aldığı duyuma göre Tesla'nın şu anda Türkiye'ye fabrika kurma gibi bir planının olmadığını ifade etti.