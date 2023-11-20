Tesla Türkiye CEO'su Kemal Geçer'in istifa etme sebebi belli oldu

Tesla Türkiye CEO'su Kemal Geçer'in istifa etme sebebi belli oldu
Tesla Türkiye'nin ilk CEO'su Kemal Geçer, hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Görevden atılmadığını ifade eden Geçer, neden istifa ettiğini açıkladı.

Nisan 2023'ten beri resmi olarak Türkiye pazarında faaliyet gösteren Tesla, son dönemlerde CEO Kemal Geçer ile gündemde. Daha önce Tesla'nın otomobil bölümünden kovulduğu iddialarıyla gündeme gelen Geçer, bu iddiaları reddetmişti. Geçtiğimiz günlerde, Emre Özpeynirci ile yaptığı bir görüşmede iddiaların asılsız olduğunu vurgulamıştı.

Tesla'nın Türkiye'ye fabrika açma planı yok

Ancak şimdi yeni bir gelişme yaşandı. Kemal Geçer, tekrar Emre Özpeynirci'ye açıklamalarda bulundu. Bu görüşme sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tesla'nın Türkiye'de bir fabrika kurmasını istediğini belirtti. Ancak Emre Özpeynirci, bu konuyla ilgili aldığı duyuma göre Tesla'nın şu anda Türkiye'ye fabrika kurma gibi bir planının olmadığını ifade etti.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!