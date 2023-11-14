Tesla Model Y'nin Türkiye batarya değişim ücreti bakın ne kadarmış!

YouTuber Engin Özören, Tesla'nın Türkiye'deki batarya değişim ücretleri konusunda bilgi verdiği bir videoda, iddiaya göre Model Y'nin ülkemizdeki batarya değişim maliyetinin 390 bin TL olduğunu paylaştı

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın Türkiye pazarına nisan ayında resmen giriş yapması, markanın ülkedeki popülerliğini artırdı. Elon Musk yönetimindeki şirket, bugüne kadar ülkede Model Y ile başarılı bir performans sergileyerek en çok tercih edilen elektrikli otomobillerden biri oldu. Ancak, bu başarıyla birlikte kullanıcıların merak ettiği bir konu da Türkiye'deki batarya değişim ücreti oldu.

Tesla Model Y'nin batarya değişim ücreti 390 bin TL

Ünlü YouTuber Engin Özören, paylaştığı bir videoda Tesla Model Y'nin Türkiye'deki batarya değişim ücretiyle ilgili iddiaları ortaya koydu. Özören'in iddiasına göre, Model Y'nin batarya değişim ücreti 390 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatın işçilikle birlikte 490 bin TL'ye kadar çıkabildiğini belirtiyor.

Bu iddiaların resmi olmadığını, doğrudan Engin Özören'in videosundaki iddialara dayandığını hatırlatmak önemli. Tesla'nın Türkiye'deki modelleri 2 milyon 252 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Eğer bu iddia doğruysa, batarya değişim ücreti aracın fiyatının yüzde 21'ine denk geliyor.

YouTuber Engin Özören, videoda ayrıca Tesla modellerinin ortalama olarak 650 bin kilometreye kadar batarya değişimine ihtiyaç duymadığını belirtiyor. Garanti kapsamında Tesla'nın ücretsiz değişim sağladığını da ekliyor. Şirketin Türkiye destek sayfasında, "Garanti süresince minimum %70 batarya kapasitesini koruyarak 8 yıl veya 160 bin kilometre (hangisi önce gerçekleşirse)" ifadelerini bulunuyor.

Ancak, bu avantaj sadece belirli bir kullanım süresi ve kilometre sınırları içerisinde geçerli. Özören'in belirttiğine göre, bu süreç boyunca araçlar garanti kapsamında kalıyor ve normal kullanım sonucu meydana gelen problemlerde ücretsiz onarım ve değişim sağlanıyor. Özellikle arkadan itiş versiyonun kilometre sınırı 192 bine kadar çıkarken, Long Range ve Performance modellerinde 192 bin kilometreye kadar garanti hizmeti sunuluyor.