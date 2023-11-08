Tesla, en ucuz otomobili yapmak için harekete geçti

Tesla, Berlin yakınlarındaki fabrikasında uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil modeli üretmeye hazırlanıyor. Yeni üretilecek olan otomobilin en ucuz otomobil olması bekleniyor.

Reuters'in haberine göre Tesla, uygun fiyatlı elektrikli otomobil pazarına girmeyi planlıyor. Berlin yakınlarındaki fabrikasında üretileceği söylenen 26.838 dolar değerindeki yeni bir model, şirketi daha ulaşılabilir elektrikli otomobillerin dünyasına sokabilir. Elektrikli araç devinin şu anki en ucuz modeli Model 3 ve fiyatı yaklaşık 39 bin dolardan başlıyor.

Reuters'e konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, modelin tam olarak ne zaman üretime geçeceğinden bahsetmiyor. Ancak başka kaynaklar, Eylül ayında haber ajansına Tesla'nın "EV'nin alt gövdesinin neredeyse tamamını tek parça halinde" kalıba dökecek bir yeniliğe yaklaştığını söylemişti.

Bu büyük olasılıkla Tesla'nın mevcut Gigacasting üretim sürecinin bir uzantısı ve aracın geniş alanlarını dökümünü yaparak Model Y üretim maliyetini düşürmeye yardımcı oldu.

Bu aynı zamanda otomobil üreticisinin, Musk'ın Tesla'nın 2023 Yatırımcı Günü sırasında daha hızlı ve daha verimli olacağını iddia ettiği yeni bir üretim sürecini açıklamasıyla da uyumlu.

Unboxed Process olarak adlandırılan bu süreç, geleneksel üretim hattının aksine, aracın tamamının baştan sona otomatik bir hat boyunca ilerlemesi yerine, aracın çeşitli bölümlerinin seri olarak çalışıldığı ve daha sonra son montaj sırasında bir araya getirildiği hücre üretimi fikrinden yola çıkıyor.

Görevleri daha hızlı ve daha hassas bir şekilde yerine getirmek için robot teknolojisine daha fazla güvenmeyi gerektiriyor. Koreli üretici Hyundai'nin de bu konuyu araştırdığı söyleniyor.

Tesla'nın Grünheide'deki fabrikası halihazırda Model Y üretiyor, ancak Reuters otomobil üreticisinin fabrikanın kapasitesini iki katına çıkararak yılda bir milyon araç hedefleyeceğini belirtiyor. Genişlemenin Tesla'nın bahsettiği Unboxed Process'i barındıracak şekilde tesisin revize edilmesini gerektirip gerektirmeyeceği ise henüz bilinmiyor..