Tesla, Cybertruck sahiplerine yasak getirdi! Bu süre içinde satış yok

Tesla, Cybertruck için önemli bir karar alarak, aracı alanlara ilk 1 yıl satış yasağı getirdi. İşte ayrıntılar...

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, 30 Kasım itibarıyla yeni bir sayfa açacak. Şirket, ilk kez 2019 yılında tanıttığı elektrikli pick-up modeli Cybertruck'ı, artık resmen ilk sahiplerine teslim edecek. Ancak teslimat dönemi yaklaşırken Tesla'dan tartışmalı bir hareket geldi.

Tesla, sıfır otomobil sattığı araç sahiplerine imzalattığı satış sözleşmesinde bir güncelleme yaptı. Bu güncellemede, Tesla Cybertruck özelinde bir madde bulunuyor. Söz konusu maddeye göre Tesla Cybertruck teslim alan bir araç sahibi, bu pick-up'ı bir yıl boyunca satamayacak. Evet, bu madde ülkemizde uygulanan "6 ay 6.000 kilometre" düzenlemesine çok benziyor.

Bazı istisnalar uygulanacak

Tesla'nın güncellediği satış sözleşmesine göre Tesla Cybertruck'ın 1 yıldan kısa süre içerisinde satılmasını sağlayacak bazı koşullar bulunacak. Öyle ki aracın neden satılacağına ilişkin bir makul bir sebep sunulması gerekecek ve bu neden Tesla tarafından kabul edilirse aracın satışı mümkün olacak. Ancak alıcı, sadece Tesla olacak.

Yani Cybertruck, bir başkasına devredilemeyecek. Tesla da aracı alırken, değerinin altına alacak. Tesla Cybertruck'ı satmaya çalışan müşteri, şirketin kara listesine de eklenebilecek. Yani şirket, o müşteriye bir daha araç satmayabilir.

Büyük cezalar içeren davalar açılacak

Tesla, Cybertruck'ı bir yıl içinde satmak isteyen müşteriler için yasal yollara da başvuracak. Bu kapsamda, mahkeme yoluyla ihtiyati tedbir koydurulabilecek. Ayrıca 100 bin dolara ulaşan tazminat davaları da açılacak.

Peki Tesla, Cybertruk için neden böyle bir karar aldı?

Cybertruck, Tesla için büyük bir sınav oldu. Şirket, aracın teslimatlarını defalarca ertelemek zorunda kaldı. Ayrıca bu pick-up, ilk teslimatlara başlayacak olmasına rağmen seri üretim aşamasına gelemedi. Hatta Elon Musk bile Cybertruck projesinin kendilerini çok fazla zorladığını açıkladı.

Hâl böyleyken Tesla'nın Cybertruck satışlarını kısıtlaması çok da şaşılacak bir durum değil. Şirket, Tesla Cybertruck üzerinden yüksek oranlarda kâr etmeyi düşünen fırsatçılar için böyle bir karar aldı. Sözleşmeye eklenen madde ile Tesla Cybertruck'ın kara borsada rekor fiyatlarla satılmasının önüne geçilecek.