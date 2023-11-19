ÖTV düzenlemesi hangi araçları etkiledi? İşte araç listesi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte elektrikli otomobillerin ÖTV oranında düzenleme yapıldı. Peki ÖTV kararından hangi elektrikli otomobiller etkilendi? İşte detaylar...

Resmi Gazete'de alınan son kararla birlikte motor gücü 160 kW'ın altındaki sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için ÖTV matrahında değişikliğe gidilmesine karar verildi. Böylece 10 ÖTV oranına tabi olan otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi Peki, düzenleme hangi modelleri etkiliyor?

ÖTV düzenlemesi hangi araçları etkiledi?

ekonomist.com.tr'nin haberine göre otomobil veri analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ÖTV düzenlemesi ile birlikte araçların yüzde 10'luk dilime girebilmesi için fiyatının 1 milyon 914 TL'yi aşmaması gerektiğini söylüyor.

Cardata verilerine göre matrah güncellemesi sonrası yüzde 10'luk dilime giren otomobillerin tam listesi şöyle: