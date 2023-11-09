Mazda, Türkiye'den sessiz sedasız çekildi

Japon otomobil devi Mazda, artık Türkiye'de otomobil satışı yapmayacak. Şirket, yalnızca Mazda satış sonrasında hizmet sürdürmeye devam edecek.

Japon otomobillerini seven tüketicilerin canını sıkacak bir gelişme yaşandı. Yıllardır ülkemizde hizmet vermekte olan Mazda, sessiz sedasız Türkiye'den çekildi. Zaten uzun zamandır doğru düzgün satış yapamayan firmanın bu kararı çok da sürpriz oldu sayılmaz.

Oldukça kaliteli otomobiller üreten Mazda, Türkiye'de önemli bir sorunun üstesinden gelemedi. Bu sorun, Mazda otomobillerde kullanılan motorlar. Öyle ki firma, Türkiye'de 1.5 ve 2.0 litrelik motorlara sahip otomobiller sattı. Evet bu otomobiller performanstan ödün vermiyordu ancak işin vergi kısmına baktığımızda tüketiciyi zorluyordu. Hâl böyle olunca Mazda satışları ciddi anlamda düştü. Emre Özpeynirci, Mazda'nın geçtiğimiz yılın tamamında 183 adet, 2023'ün ilk 10 ayında ise 200 adet otomobil satabildiğini açıkladı.

Mazda'nın internet sitesindeki resmî açıklama şöyle:

Açıklamaya buradan ulaşılabilir.

İnternet sitesinde gösterilen bir model kalmadı

Markanın internet sitesini incelediğimizde hiçbir modelin sergilenmediğini görüyoruz. Tahmin edebileceğiniz üzere fiyat listesi gibi bilgiler de artık söz konusu değil.

Peki Türkiye'deki Mazda sahipleri ne yapacak?

Eğer bir Mazda kullanıcısıysanız sizi ilgilendiren bir şey olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Mazda, Türkiye'den çekilmiş olsa da bakım onarım ve servis hizmetlerini sürdürmeye devam edecek...