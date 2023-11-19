Hyundai'nin elektrikli canavarı Ioniq 5 N, harika özellikleriyle öne çıktı!

Hyundai, Ioniq 5 elektrikli modelinin N sürümünü duyurdu. Ioniq 5 N, hem iç tasarımı hem de sunduğu yüksek performans ile dikkatleri kolayca üzerine çekmeyi başarıyor. İşte detaylar...