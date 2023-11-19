Hyundai'nin elektrikli canavarı Ioniq 5 N, harika özellikleriyle öne çıktı!
Hyundai, Ioniq 5 elektrikli modelinin N sürümünü duyurdu. Ioniq 5 N, hem iç tasarımı hem de sunduğu yüksek performans ile dikkatleri kolayca üzerine çekmeyi başarıyor. İşte detaylar...
Hyundai, Ioniq 5'in üretim performans sürümü olan "N" modelini Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Elektrikli crossover, Mart 2024'te ABD'deki bayilerde satışa sunulacak. İşte, Ioniq 5 N'in dikkat çeken özellikleri:
Motor ve Performans:
- Ioniq 5 N, Hyundai'nin N alt markası adıyla performans düzenleme ekibi tarafından üretildi.
- Aracın mühendisleri, Hyundai'nin temel E-GMP elektrikli araç platformunu kullanarak, motor sporları teknolojilerini içeren önceki deney araçlarından öğrenilen bilgileri ekledi.
- Çift motor, maksimum 478 kW (641 beygir gücü) güç üretebiliyor ve araç, 0'dan 100 km/s hıza 3,25 saniyede çıkabiliyor.
Şarj ve Batarya:
- Ioniq 5 N, 84 kWh batarya paketine sahip. Ancak, Hyundai henüz aracın menzili hakkında bilgi vermedi.
- Batarya paketi, 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor ve maksimum 238 kW şarj hızına sahip.
Özellikler:
- Aracın dış tasarımında, N rozetleri, turuncu şeritler ve hava akışını artıran değişiklikler yer alıyor.
- İç mekan, N detayları ile zenginleştirilmiş, güçlendirilmiş desteklere sahip koltuklar ve özel N Grin Boost modu gibi performans odaklı özelliklere sahip.
Termal Yönetim ve Yapısal Güçlendirme:
- Termal yönetim sistemi, bağımsız radyatörlere, ısıyı uzaklaştırmak için bir iletkenlik kanalına ve gelişmiş motor yağı soğutmasına sahip.
- Ioniq 5 N, pistler için üretildiği için ek kaynak noktaları, ek yapıştırıcılar ve yüksek dönüş hızına uygun bir raf monteli hidrolik direksiyon sistemine sahip.
N Pedalı ve Sürüş Modları:
- Ioniq 5 N, N Pedal adı verilen tek pedallı sürüş sistemine sahip. Bu sistem, sürücülere güçlü bir yavaşlama kuvveti ve enerji geri kazanımı sağlıyor.
- Araç, çeşitli sürüş modları ve özel N Grin Control sistemi ile daha fazla kişiselleştirme imkanı sunuyor.
Hyundai, Ioniq 5 N ile performans ve sürüş keyfini birleştirerek kullanıcılarına benzersiz bir elektrikli araç deneyimi sunmayı hedefliyor.
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