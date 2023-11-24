Ek MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? Ek MTV 2. taksit ne kadar? Ek MTV 2. taksit ödenmezse ne olur? İşte detaylar...

2023 yılı Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme süreci, araç sahiplerinin dikkatini çekiyor. Bu yıl bir kereye mahsus olmak üzere iki taksitte ödenen Ek MTV'nin ikinci taksiti için son ödeme tarihi kasım ayının sonuna kadar uzatıldı. İlk taksit ağustos ayında ödenmişti. İşte, Ek MTV 2. taksit son ödeme tarihi ve detayları:

Ek MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?

Emlak Vergisi ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle finansman ihtiyacı dolayısıyla eklenen Ek MTV'nin ikinci taksit ödemeleri kasım ayı itibarıyla başladı. Ek MTV ödemesi için belirlenen son tarih 30 Kasım 2023. Bu tarihe kadar araç sahipleri ödemelerini gerçekleştirmeliler.

Ek MTV ödemesi nasıl yapılır?

Ek MTV ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı aracılığıyla, ATM'lerden ve PTT şubelerinden yapılabiliyor.

Ek MTV ne kadar, kaç tl?

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları aracın cinsi, yaşına, motor silindir hacmine ve vergi oranlarına göre değişiyor. Vergi oranları 2023 yılında genel kurumlar vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılmasıyla etkilendi ve bu oran finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketlerinin kurumlar vergisi oranını da yüzde 30'a yükseltti.

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediğinde araç muayeneleri yapılamayacak ve trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma gibi işlemler gerçekleştirilemeyecek. Bu nedenle araç sahiplerinin belirlenen tarihe kadar ödemelerini yapmaları önemlidir.