"Audi TT" üretimi, 26 sene sonra bitti

Audi, ikonik modeli TT'nin üretimini 26 sene sonra durdurdu. Şimdiye kadar 662 bin 762 adet Audi TT üretildi.

1995 yılında Frankfurt Motor Show'da gerçekleşen etkinlikte, Audi, Tourist Trophy ya da kısaca TT olarak bilinen modelini tanıtarak otomobil dünyasına giriş yaptı. Üç yıl sonra, 1999'dan itibaren Audi TT, yollardaki yerini almaya başladı ve tam 26 yıl süren üretimi boyunca 3 nesil ve 662 bin 762 araç üretildikten sonra sona erdi.

Audi TT'nin veda eden modeli, turboşarjlı 2.0 benzinli motora sahip, S3 ile aynı Quattro çekiş sistemine sahip bir TTS Coupe oldu. Otomotiv dünyasında önce crossover araçların ve SUV'lerin, ardından da elektrikli motorlu araçların popüler hale gelmesine rağmen, Audi TT'nin çeyrek asır boyunca üretimde kalması büyük bir başarı olarak değerlendirilebilir.

Audi Almanya'nın resmi Instagram hesabından paylaşılan görsel, sektörü yakından takip edenler için sürpriz olmayan bir sonu işaret etti. İlk nesil TT tasarımlarının geri döndüğü modeller ve ABD, İngiltere gibi çeşitli ülkelerde satışa çıkan final versiyonlar, bu modelin sonunun yaklaştığını gösteriyordu. TT'nin vedası ile birlikte, RS3 ve RS Q3 dışında beş silindirli motora sahip başka bir Audi modeli kalmamış oldu.

Audi TT'nin geleceği ise belirsiz. Henüz Audi tarafından kesin bir karar alınmamış olsa da, TT markasının gelecekte elektrikli bir model olarak geri dönebileceği düşünülmektedir. Audi Yönetim Kurulu Başkanı Brom Schot'un geçmişte ifade ettiği gibi, TT'nin birkaç yıl sonra elektrikli güç ünitesiyle tekrar sahnede olabileceği bir olasılıktır. Ancak, son kararı Audi verecektir.