2024'te otomobil piyasasında büyük daralma kapıda

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, otomotiv pazarının bu yılki kapanış rakamları ve gelecek yıla dair sektörel öngörülerini paylaşarak, 2024'te daralma beklediklerini söyledi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, otomotiv pazarının bu yılki kapanış rakamları ve gelecek yıla dair sektörel öngörülerini paylaştı.

Dünya'nın haberine göre, Bozkurt, ilk 9 ayda yaşanan bulunurluk sorunları nedeniyle istedikleri kadar araç tedarik edemediklerini belirterek, son birkaç aydır araç bulunurluğunda artışlar yaşandığını ifade etti.

2024'te pazarda yüzde 30-35 daralma bekleniyor

Talepteki artış ve satış kampanyalarının etkisiyle satışların belirli oranlarda tutulduğunu ifade eden Bozkurt, "Kasım-aralık aylarında da ekim ayına benzer bir tablo bekliyoruz. Dolayısıyla ilk defa 1 milyonun üzerinde bir pazarla 1 milyon 150 bin civarında bir yıl sonu kapanışı göreceğiz. 2024 yılında ise daha farklı bir tabloyla karşılaşacağımızı öngörüyoruz. Araç fiyatlarında yükseliş, kredi maliyetleri, krediye ulaşmada zorluk ve kısıtlar, pazarın yüzde 30-35 civarında daralmasına yol açabilir. Bu noktada otomobil ve hafif ticari dahil olmak üzere 750-800 bin civarında bir pazar hacmi gerçekleşebilir" dedi.

"Bugün otomobil alacaksanız alın, yarına bırakmayın"

Otomotivdeki kampanyaların devam edip etmeyeceği sorusuna Bozkurt, "Bize 2-3 aylık plan verin diyemiyoruz Avrupa tarafına. Bizim aylık performanslarımıza bakılıyor. Karlılığa bakılıyor. Ona göre bir sonraki ayın yol haritası belirleniyor. Ancak otomobil almak için 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile. Aralık ayında hedef tutturmalar falan farklıdır. Ocak ayında hedef anlamında büyük zorluklar olmuyor, çünkü yeni bir mali yılın başlangıcı oluyor. 'Kur yükselir mi, düşer mi, ne olur' diye bakacaksak kişisel fikrim burada kalır ama ne olacağını bilemeyiz. Dolayısıyla yarın sabahı garanti edemiyorum. Bugün otomobil alacaksanız alın. Yarına bırakmayın" ifadelerini kullandı.