Araç için kredi çekimi geçen seneye göre iki kat arttı. 2021 senesinin ilk 4 aylık sürecinde araç kredileri stok bakiyesi % 102 artış göstererek 82.6 Milyar liraya ulaştı. Toplam araç kredileri içerisinde finansman şirketlerinin payı ise % 40 a ulaştı. Yeni otomobil pazarı % 73 artarken 2. El otomobil satışları da hareketliliğini koruyor.

Bu sektörde yetkili olan Soner Irmak, bu süreçte markalarca hazırlanan kampanyaların kredi boyutunu artırmasında etkili olduğunu söyleyerek “ piyasa şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda birinci el otomobiller için kredi çekimi % 30 ila %40 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle 2. El araç alımında kredi çekme hacmi kredi çekiminin evvelki yıllara göre arttığını söyleyebiliriz. 2021 senesinin tamamında ise kredi hacminin artacağını ve artmaya devam edeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Otomobil kredilerinde dev hareketlenme! İkiye katlandı…

2021 senesinin ilk 4 aylık sürecinde araç kredileri stok bakiyesi % 102 artma ile 82.6 Milyar liraya ulaştı.

Araç için kredi çekimi geçen seneye göre iki kat arttı. 2021 senesinin ilk 4 aylık sürecinde araç kredileri stok bakiyesi % 102 artış göstererek 82.6 Milyar liraya ulaştı. Toplam araç kredileri içerisinde finansman şirketlerinin payı ise % 40 a ulaştı. Yeni otomobil pazarı % 73 artarken 2. El otomobil satışları da hareketliliğini koruyor.

Bu sektörde yetkili olan Soner Irmak, bu süreçte markalarca hazırlanan kampanyaların kredi boyutunu artırmasında etkili olduğunu söyleyerek “ piyasa şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda birinci el otomobiller için kredi çekimi % 30 ila %40 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle 2. El araç alımında kredi çekme hacmi kredi çekiminin evvelki yıllara göre arttığını söyleyebiliriz. 2021 senesinin tamamında ise kredi hacminin artacağını ve artmaya devam edeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Araç için kredi çekimi geçen seneye göre iki kat arttı. 2021 senesinin ilk 4 aylık sürecinde araç kredileri stok bakiyesi % 102 artış göstererek 82.6 Milyar liraya ulaştı. Toplam araç kredileri içerisinde finansman şirketlerinin payı ise % 40 a ulaştı. Yeni otomobil pazarı % 73 artarken 2. El otomobil satışları da hareketliliğini koruyor.

Özellikle 2. El araç alımında kredi çekme hacmi kredi çekiminin evvelki yıllara göre arttığını söyleyebiliriz. 2021 senesinin tamamında ise kredi hacminin artacağını ve artmaya devam edeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.