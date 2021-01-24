Geçtiğimiz haftalarda Vivo, toplam 11 adet akıllı telefon modeli için OriginOS güncellemesi sunmuştu. Şirketin yeni kullanıcı arayüzü, beraberinde Android 11 işletim sistemini de peşinde getirerek cihazlara daha büyük bir konfor kazandırmıştı. Ocak ayının başlarında açıklanan listeye göre şu telefonlar, halihazırda OriginOS‘u kullanmaya hak kazanmış, güncellemeyi şimdiden almışlardı:

vivo NEX 3S

vivo X50 Pro +

vivo X50 Pro

vivo X50

vivo S7

iQOO 5 Pro

iQOO 5

iQOO 3

iQOO Pro

iQOO

iQOO Neo3

Fakat bitmedi… Şimdi Çinli sosyal medya uygulaması Weibo üzerinden Vivo’nun yayınladığı son rapora resmi rapora göre OriginOS yazılımı herkese açık beta sürümü için daha fazla cihaza giriş yapıyor. 25 Ocak’ta başlayacak güncellemelerin 27 Ocak’a kadar devam edeceği açıklanırken; 28 Ocak’tan sonra ise yalnızca belli başlı kullanıcılara gönderileceği ifade edildi. İşte güncellemeyi yüklemeye hak kazanan o son telefonlar:

Vivo Nex 3

Vivo Nex 3 5G

iQOO Neo

Vivo X30

Vivo X30 Pro

iQOO Neo 855 Racing

Vivo’nun eski yerel işletim sistemi Funtouch OS görünen o ki yavaş yavaş cihazlardan uzaklaşıyor ve yerine OriginOS getiriliyor. Baştan aşağı tasarım değişiklikleri içeren bu güncelleme çok sayıda iyileştirmeyle beraber birbirinden kullanışlı yeni özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Ve elbette ki Android 11 yazılımıyla tam anlamıyla uyumluluk içerisinde çalışıyor!

Fakat şimdiden hatırlatmakta yarar var, ilk başta Çin pazarında kullanıma açılan OriginOS henüz ne yazık ki küresel pazar için duyurulmuş değil. Dolayısıyla Türkiye’de yaşayan Vivo kullanıcıları, bir süre daha Funtouch OS 11 yazılımından faydalanmaya devam edecek.