OPPO’nun tablet sektörüne de el atması bekleniyor. Son zamanlarda tabletin değeri daha da anlaşıldı. Pandemi dolayısıyla kullanışlı bir yapıya sahip olan tabletler, uzanırken en etkili kullanılabilen teknolojik cihazlar arasında. İşiniz gereği sürekli olarak oturmak yerine tabletinizle çalışmak istiyorsanız doğru bir adım atıyor olabilirsiniz. Toplantılara katılırken tablet kullanımı çok daha pratik bir hala alıyor. Dolayısıyla zaman dilimi değiştikçe tablete olan ihtiyaç da arttı. Talebin yükselmesi, beraberinde üretim sayısını da arttırdı. Bu pazara girmek isteyen OPPO ise çalışmalara çoktan başladı. Pek çok teknoloji şirketi, ticari marka başvurusunda bulunuyor. Daha sonra ise üretim için harekete geçiyor. OPPO’nun yanı sıra tablet sektörüne ilgi duyan birkaç teknoloji şirketi daha bulunmakta.

Hangi Şirketler Tablet Üretecek?

OPPO ile beraber Vivo, OnePlus ve Realme’nin tabletlerini geliştirdiği biliniyor. Realme Pad 2021 yılında satışa sunulacak. Tanıtım tarihi henüz kesinleşmeyen tablet için çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Samsung ve Apple’nin elinde bulundurduğu bu sektör, uzun süre boyunca ikilinin tekeli halinde dönüp dolaştı. Ancak zamanla çeşitli teknoloji şirketlerinin devreye girmesi ile pazardan aldıkları payda azalma yaşandı. Tabletin ilk çıktığı zamanlardaki üreticileri ile şu ankiler arasında çok fark var. Rekabet gün geçtikçe artıyor.

OPPO Tableti Ne Zaman Çıkıyor?

Ülkemizde de teknolojik cihaz üretimi yapan OPPO, tablet ile ilgili çalışmalarını ne zaman sonlandıracak merak edilmekte. OPPO’nun yeni tablet çıkarması 2021 yılı sonrasında mümkün olabilir. Muhtemelen 2022 yılında tablet müjdesi ile karşılaşacağız. Ancak teknoloji geliştiğinden ötürü belki de çok daha kısa sürede tablet üretimini tamamlayacaklar.

OnePlus Pad Geliyor!

OnePlus, her yerde olduğu gibi tablet sektöründe de varlığını hissettirecek. Diğer şirketlere nazaran daha önce olan şirket, yakın zamanda tabletini piyasaya sürecek. ColorOS işletim sistemini kullanacağı belirtiliyor. Çin’de piyasaya sürülecek tabletle ilgili merak edilen pek çok soru var. Yakın zamanda bu sorular yanıt bulacaktır. Ülkemizde de tablet satışı gerçekleştirecek mi bilinmemekte. Çünkü dış piyasalarda aktif olarak var olma konusunda sıkıntılar çekiyor. Yine de tablet sektörüne yeni bir giriş yapacağından şansını deneyebilir.

Öğrenciler Tableti Sevdi!

Genç neslin tablet merakı pazarın hareketlenmesine yol açtı. Öyle ki dünya çapında pek çok gencin tercihi tabletler yönünde oldu. Akıllı telefon yenilemek yerine tablet satın alan insanlar bulunuyor. Hal böyle olunca teknoloji şirketleri ışığı gördü ve hız kesmeden Apple, Samsung ve diğer piyasa enlerine karşı tablet üretimine başladı. Önümüzdeki aylardan itibaren tablet üretimi sonuç vermeye başlayacak. OPPO, Realme, OnePlus ve Vivo’dan atak bekleniyor.