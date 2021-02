Ünlü elektronik üreticisi OPPO birkaç gün sonra Çin’de düzenlenecek MWC 2021 kongresinde yeni şarj teknolojisini duyuracak. Yeni ürünlerini tanıtmak için bekleyen birçok büyük şirketin heyecanla gün saydığı Mobil Dünya Kongresi bu yıl da rengarenk ürünlere ev sahipliği yapacak.

Her yıl düzenli olarak GSM Association tarafından Çin’de gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi (MWC) yine geçmiş yıllardaki gibi dünyanın dört bir köşesindeki mobil operatörleri, elektronik cihaz üreticilerini, teknoloji şirketlerini ve içerik yaratıcılarını temsil eden insanları bir araya getirecek. MWC 2021 başlangıç tarihi olarak 23 Şubat Salı günü ziyaretçilerine kapılarını açarken, Şangay’da gerçekleşecek konferans 25 Şubat Perşembe sona erecek.

Teknoloji dünyasının birçok üst düzey şirketinin katılım sağlayacağı Mobil Dünya Kongresi 2021 etkinliğinde elbette son yılların iddialı akıllı telefon ve elektronik ekipman üreticisi OPPO da boy gösterecek. Rakiplerine karşı nitelikli cihazlar üretmeye çabalayan ve her geçen gün daha fazla pazarda kendine yer bulan şirket, MWC 2021’de yeni bir teknoloji ile bizleri tanıştıracak. OPPO’nun paylaştığı ilk bilgiler bizlere söz konusu teknolojinin hızlı şarj sistemine dayandığını müjdeliyor.

