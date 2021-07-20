OPPO, akıllı saati ile büyük bir pazara girmeye hazırlanıyor. Bir süredir ihmal ettiği akıllı saat pazarında önemli bir satış yapmayı hedeflemekte. Özellikle de söz konusu şirketler Huawei, Samsung, Apple’nin satışlarından pay almaya çalışacak. Çıkaracağı akıllı saatin adı OPPO Watch 2 olacak. Bu akıllı saate pek çok özellik entegre edilecek. Ayrıca fiyat performans bakımından da farkını ortaya koyması bekleniyor. OPPO, yeni akıllı saatini ne zaman çıkaracak? OPPO Watch 2 çıkış tarihi ve akıllı saatin özelliklerine ilişkin yeni gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz.

OPPO Watch 2 Ne Zaman Çıkacak?

Oppo Watch 2’nin çıkış tarihi 27 Temmuz olarak açıklandı. Yani yaklaşık 1 hafta sonra akıllı saat ile ilgili daha fazla bilgi edinebiliriz. Bunun yanı sıra özelliklerine rağmen düşük fiyat politikası izlenebilir. Çünkü akıllı telefon piyasası da dahil olmak üzere pek çok ürün satışında yeni olduğu için kullanıcı kazanma gayreti içerisinde. Ülkemize de önemli yatırımlar yaptığı ve reklamlarında Acun Ilıcalı’nın oynadığı biliniyor. İşte tam da bu noktada şirketin reklam stratejisi çok başarılı bulunuyor. Çünkü hem uygun fiyat hem de yüksek kalite vaat ederek teknoloji gündemine gelmesi kaçınılmaz olmakta.

OPPO Watch 2 Özellikleri Nedir?

OPPO Watch 2’nin sahip olduğu özellikler arasında pek çok şey bulunuyor. Öncelikle işlemcisi oldukça güçlü. Daha hızlı ve aktif bir performans için işlemcinin ne olduğuna bakmamız gerek. Snapdragon Wear 4100’ün kullanılacağı öğrenildi. OPPO, işlemcinin yanı sıra işletim sistemi için kendi ürettiği sistemden faydalanacak. Hali hazırda colorOS kullanımı oldukça yaygınlaşmışken elbette kendi ürünlerinde de kullanacaktı. Ayrıca depolama alanı olarak 16 GB’nin fazlasıyla yeterli olacağını düşünüyoruz. Sizler de ihtiyacınız doğrultusunda bu alandan faydalanabilirsiniz.

Yedek İşletim Sistemi

İşletim sistemleri bir değil iki tane geliyor. Akıllı saat içerisinde bulunan ikinci işletim sistemi ise şarjın daha geç bitmesi adına önemli bir avantaj sağlayacak. Şarjın belirli bir noktadan sonra güç tasarrufu sağlaması pek çok üründe mevcut. Ancak akıllı saatler için çok yaygın olmayan bir durum. Bu konuda yenilik yapmak isteyen OPPO, rakiplerine de tavsiye vermiş oluyor. Her şirketin çıkardığı modeller diğer şirketlere oldukça benzemekte. Bu benzerlik elbette rakiplerin incelenmesi sonucunda ortaya çıkıyor. OPPO’nun ürünleri de şirketlerin dikkatini üzerine çekecektir. Çeşitli test ve kontrol uygulamalarıyla da anlık sağlık durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Stres testi adı verilen özelliği ise pek çok kişinin test etmesi muhtemel. Stresinizi ölçtüğü iddia edilen sistemin nasıl çalıştığı merak ediliyor. Muhtemelen konuyla ilgili deneme videoları da gelecektir. Ürünün fiyatına gelecek olursak da ülkemizde çeşitli vergilerle beraber en az iki kat pahalı olacağı düşünülüyor.