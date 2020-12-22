Çin merkezli telefon üreticisi Oppo ve Güney Koreli teknoloji devi Samsung yakında Türkiye’de akıllı telefonlar üretmeye başlayacaklarını açıkladı. İstanbul ve Kocaeli illerinde kurulacak tesislerde üretimlerini çeşitlendireceklerini ifade eden firmalar, önümüzdeki aydan itibaren ülkemizde büyük yatırımlar gerçekleştirmeye başlayacak.

Son yıllarda piyasaya çıkardığı son derece işlevsel akıllı telefonlar ile Türkiye pazarı da dahil olmak üzere pek çok ülkede ustalıkla hizmet vermeye başlayan Oppo şirketi, biri İstanbul’da bir diğeri ise Kocaeli’nde olan iki tesis aracılığıyla üretimlerini ülkemizde sürdürmeyi amaçlıyor. Birçok büyük cihazının üretimlerini yalnızca Türkiye’den sağlayacak firmanın Ocak ayından itibaren faaliyetlerine başlayacağı tahmin ediliyor.

Ortaya çıkan raporlara göre başlangıç aşamasında bu iki şehrimiz için 50 milyon dolarlık bir yatırım yaptığı gözlenen Oppo’nun burada yalnızca montaj işlemleri değil, parça üretme hizmeti de vereceği biliniyor. Bu sayede Oppo, yüksek olasılıkla Avrupa pazarına gönderilecek cihazlarını Türkiye’den karşılamayı umuyor. Zira firmanın Asya pazarında çeşitli üretim tesisleri olduğu ve bu tesislerde Asya’daki ülkelere yetecek kadar cihaz üretildiği zaten bilinmekte.

Samsung Electronics, İstanbul’da Üretimlerine Başlayacak!

Oppo’nun yanı sıra Çin’e olan bağlılığını azaltmaya çalışan bir diğer marka ise Samsung oldu. Samsung’un da yakın vadede Türkiye’de üretimlerine başlayacağı; ancak Oppo gibi iki özel tesis kurmak yerine İstanbul’da yer alan mevcut bir tesisin içerisinde üretimlerini gerçekleştireceği öğrenildi.

Söz konusu raporlar Oppo ve Samsung tarafından henüz resmen doğrulanmasa da güvenilir kaynaklardan gelen bu haber hem yerel hem de ulusal basında kesin gözüyle değerlendiriliyor.