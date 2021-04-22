Geçtiğimiz günlerde Apple etkinliği ile kendini gösteren Apple AirTag modeli, oldukça kullanışlı aksesuarlar ile geliyor. Pazara ilk çıkış yapan Samsung Galaxy SmartTag modeli de bir o kadar kullanışlı gösteriliyor. İşte bu alana OPPO markası da rakip olmak istiyor.

Takip cihazının çıkış tarihi ya da ismi tam olarak bilinmese de cihazın tasarımı sızdırılmış durumda.

Aşağıdaki görselden de anlaşılabileceği gibi OPPO imzası taşıyan takip cihazı, Apple AirTag modeli gibi yuvarlak bir tasarım ile geliyor.

Apple’dan farklılık göstererek USB-C portu ile şarj edilebilir bir kasa ile gelen olası adı ile OPPO Tag, paylaşılan görüntüye göre şu an beyaz bir renk ile geliyor.

Ultra Geniş Bant özelliğine sahip olacağı düşünülen OPPO takip cihazının bu özellik sayesinde artırılmış konum belirleme kabiliyeti sunabilecek. OPPO tarafından bu cihazı ne zaman tanıtacağı henüz bilinmiyor.

OPPO’nun takip cihazı modelini OPPO Reno6 akıllı telefon modeli ile birlikte tanıtacağı düşünülüyor. Ayrıca OPPO akıllı telefon modellerinin yanında bu takip cihazını hediye olarak ya da sürekli verebileceği de ihtimaller dahilinde

OPPO’nun Reno6 ve takip cihazının ülkemizde de satışa sunulacağı düşünülüyor.

OPPO Takip Cihazı Dışında Pazara Yeni Rakipler Gelebilir

Samsung, Apple ve OPPO bu alanda ilk örnekleri sunacakken birçok marka da pazara rakip modeller üreteceği düşünülüyor. Özellikle Xiaomi tarafından kısa bir süre içerisinde takip cihazı tanıtılabilir.