Oppo Reno6 Z 5G, 21 Temmuz’da geliyor, ancak ondan önce Geekbench‘te ortaya çıktı ve dahili parçaları hakkında birkaç bilgi doğruladı. Dimensity 800U SoC tarafından desteklenmektedir ve Android 11 ile birlikte gelecek.

Reno6 Z 5G‘de yerleşik 8 GB RAM var, ancak aralarından seçim yapabileceğiniz başka bellek seçenekleri de olabilir. Bununla birlikte, akıllı telefonun önümüzdeki Çarşamba günü Hindistan’da piyasaya sürülen Reno6 Pro 5G gibi sanal RAM genişletme özelliği ile gelip gelmeyeceği belli değil.

Oppo, Reno6 Z 5G‘nin tüm teknik özelliklerini henüz paylaşmadı, ancak şirketin Tayland web sitesindeki tanıtım sayfası, akıllı telefonun tasarım ve renk seçeneklerini ortaya çıkardı.

Oppo ayrıca Reno6 Z 5G‘nin 5G özellikli bir MediaTek yongası ile güçlendirileceğini, arkada 64MP üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını ve 30W’a kadar şarj olacağını doğruladı.

Resmi duyuruya hala iki haftadan fazla bir süre uzağız, bu nedenle Oppo’nun piyasaya sürülmeden önce daha fazla özelliği onaylamasını bekleyebilirsiniz, ancak bu arada Reno6 Z 5G’nin sızdırılmış özelliklerine buradan göz atabilirsiniz.