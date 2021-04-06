Ülkemizde de aktif olarak büyük satış kanalları tarafından resmi garanti ile satılan OPPO, yakın zaman içerisinde Reno6 ailesini tanıtacağı iddialar arasında.

Güvenilir bir kaynağın yaptığı habere göre OPPO, Reno6, Reno6 Pro ve Reno6 Pro Plus modellerini 2021 yılı içerisinde tanıtacak.

Bu üç akıllı telefon modellerinin işlemcileri birbirinden farklı olacağı iddialar arasında. Ailenin en güçlü modeli olan Reno6 Pro Plus işlemci tarafında Qualcomm imzalı Snapdragon 888 işlemcisini kullanabileceği ifade edildi.

Akıllı telefon modelleri hakkında henüz kesin bilgiler bulunmuyor fakat ailenin en altında bulunan Reno6 modelinin 90 Hz ekran yenileme hızlı AMOLED panel kullanacağı ve 65W hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh pil kapasitesi ile geleceği aktarılıyor.

OPPO Reno6 Pro modelinde 90 Hz yenileme hızlı AMOLED panel kullanılırken ailenin en güçlüsü Reno6 Pro Plus da 120 Hz yenileme hızlı AMOLED panel ile donatılacağı düşünülüyor.

OPPO Reno6 Ailesinin Ülkemizde Satışa Sunulmayabilir

OPPO’nun Reno5 ailesi bildiğiniz gibi ülkemizde satışa sunulmadı. Akıllı telefon üreticisi ülkemizde Reno4 Lite, Reno4 ve Reno 4 Pro modellerini satışa sunmuştu. Bunun dışında Reno3 ve Reno3 Pro modelleri de ülkemizde satışa sunmuştu.