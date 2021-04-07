Giriş seviyesi modelleri arasına eklenen yeni OPPO Reno5 Z 5G modeli, temel ihtiyaçları giderebilmek için tasarlanan ve donatılan bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefon modeli, gücünü MediaTek’in Dimensity 800U işlemcisinden alıyor ve 8 GB RAM kapasitesi ile geliyor. 128 GB hafıza ile donatılmış olan akıllı telefon modeli, tahmin edilebileceği gibi Android 11 işletim sistemi ile geliyor.

Teknik özellikler konusunda 6,43 inçlik FullHD+ AMOLED panel ile gelen OPPO Reno5 Z 5G, dörtlü bir kamera modülüne sahip. Bu kameralar 48 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro ve 2 MP siyah beyaz çekim yapan lenslerden oluşuyor. Ön tarafında ise 16 MP selfie kamerası barındırıyor.

30W hızlı şarjı destekleyen 4.310 mAh batarya kapasitesi ile gelen akıllı telefon modeli üzerinde 3,5 mm kulaklık portunu da barındırıyor.

OPPO Reno Z 5G Akıllı Telefon Modeli Temel İhtiyaçlara Odaklanıyor

NFC ve 5G desteği de sunan OPPO Reno 5 5G, şu an sadece Singapur’da raflara yerini aldı. Modelin giriş seviyesi modeli 395 dolar olarak belirlenmiş durumda.

OPPO Reno Z 5G modelinin ülkemizde de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Fakat bilmeyenler için OPPO henüz Reno5 ailesinden hiçbir modeli ülkemize getirmedi. OPPO tarafından çok kısa bir süre içerisinde Reno6 serisi tanıtılacak. Reno5 ailesi henüz gelmemişken Reno6’nin ülkemizde satılması oldukça garip karşılanacaktır.