OPPO Reno5 Pro 5G global sürümü ile 10 Aralık tarihinde Çin’de piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. 5G bağlantı desteğine sahip olacak cihazın uluslararası versiyonunda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 765G yonga setini kullanacağı ortaya çıktı. Bu iddiaların sahibi güvenilir bir teknoloji kaynağından geldi.

Reno5 5G ve Reno5 Pro 5G modelleri ile bu ay içerisinde akıllı telefon piyasasını performans odaklı şekilde etkilemeyi amaçlayan Oppo; klasik Reno5 5G’de 6.43 inçlik kavisli OLED ekranlar hazırlıyor. 2400×1080 piksel çözünürlük ile gelmesi beklenen cihazın arka kamera kurulumunda ise 64 MP birincil kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açılı lens ve iki adet 2 MP‘lık lensler bulunacak. Reno5 Pro 5G’deyse 6.55 inçlik OLED ekranlar yine aynı çözünürlük oranı ve benzer bir tasarımla sergilenecek. 32 MP‘lık selfie kamerasına ek olarak arka kamera da gene 64 MP‘la başlayan tıpatıp aynı kurumu içerecek.

Her iki telefon da iddialara göre gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisinden alacak. SuperVOOC 65W hızlı şarj desteği barındıracak cihaz yüksek olasılıkla 4.300 mAh‘lık pillerle gelecek. Cihazların ikisinde de 90Hz ekran yenileme hızları korunacak.

Oppo Reno5 5G Serisinin Fiyatı Belli Oldu!

Oppo Reno5 5G satış fiyatı itibariyle yaklaşık 500 dolar gibi bir rakamdan açılış yaparken, tahminlere göre Reno5 Pro 5G‘nin fiyatıysa 600 doları bulacak. Ancak tüm bu detaylar 10 Aralık tarihinde yapılması muhtemel lansman etkinliği sırasında kamuoyuna doğrulanmış olacak. Ek olarak kullanılabilirlik durumu, renk seçenekleri gibi diğer bilgiler de yine lansmanda gösterilebilir.