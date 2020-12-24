Bugün merakla beklenen Oppo Reno5 Pro+ 5G özellikleri, fiyatı ve kullanılabilirlik durumu ile Çin’de resmiyet kazandı! Oppo’nun bu ayın başlarında piyasaya sürdüğü standart Reno5 Pro’nun geliştirilmiş bir versiyonu olan bu cihaz birçok konuda iyileştirmeler kazandı. MediaTek Dimensity 1000+ yonga seti kullanılan eski sürümün yerine yeni telefonda Snapdragon 865 SoC yerleştirildi. Bunun yanı sıra cihazın 50MP Sony IMX766 sensörü de oldukça beğeni topladı.

Oppo Reno5 Pro+ tasarımı itibariyle Reno5 Pro telefonuna oldukça benzemekle birlikte hoş görüntüsüyle cazibe yarattı. Dikdörtgen kamera kurulumunda dörtlü sete izin veren cihaz arka kasasında degrade kaplamaya yer verirken, ön tarafta ise ekranın sol üst köşesinde delikli ekrana izin verildi.

OPPO Reno5 Pro+ 5G Teknik Özellikleri

Ekran: 6,55 inç AMOLED

İşlemci: Snapdragon 865

RAM: 8 GB ya da 12 GB

Depolama: 128 GB ya da 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 16 MP + 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4.500 mAh pil ve 65W hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi: Android 11

Android 11 işletim sistemi ile açılan yeni Oppo telefonu ColorOS 11 arayüzü ile çalışırken; cihazda 90Hz ekran yenileme hızına yer verildi. 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj desteği ile 4.500 mAh‘lık muazzam pil kapasitesi barındıran cihaz çift SIM kart girişi özelliğiyle de artı puan kazandı.

OPPO Reno5 Pro+ 5G Fiyatı

Çin pazarında 29 Aralık’tan itibaren satışa sunulacak Oppo Reno5+ 5G’nin fiyatı ise iki farklı opsiyon halinde listelenecek. Satın almak isteyenler için fiyatlandırma şu şekilde: