Oppo tarafından geçtiğimiz hafta duyurusu yapılan ve haberimizde yer verdiğimiz Oppo Reno5 K 5G akıllı telefon modeli ile ilgili detaylar artık tamamen netlik kazandı. Cihaz iki farklı donanım seviyesiyle piyasadaki yerini şu an için almış durumda. Peki Oppo Reno5 K 5G modelinin fiyatı ve teknik özellikleri kullanıcılara istediğini vaad edecek mi?

Oppo Reno5 K 5G modeli Çin’de satışa çıktı. Üst düzey donanıma sahip akıllı telefon modellerini uygun fiyatla kullanıcılarına buluşturmasıyla bilinen Oppo, yeni modelinde üç farklı renkle beraber iki donanım seviyesini bulunduruyor. Reno5 K 5G modelini Oppo’nun çevrimiçi mağazaları başta olmak üzere JD, TMall ve Suning üzerinden de Çinli müşteriler satın alabiliyor.

Oppo Reno5 K 5G Genel Özellikleri

İşlemci bazında Snapdragon 750G SoC mimarisiyle geliştirilen Oppo Reno5 K 5G, Android 11 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. 32 MP ön selfie kamerası bir çentik üzerine konumlandırılmış görünüyor. Ana kamera ise 8 MP ultra geniş, 2 MP makro ile beraber 2 MP derinlik sensörüne sahip 64 MB çözünürlüğünde üst düzey bir kamera yer alıyor.

6.43inç FullHD+ 90Hz ekran yenileme hızına sahip Super AMOLED ekranıyla mükemmele yakın parkalık ve canlılık hissettiriyor. Ekranın alt kısmında parmak izi tarayıcısı da yer almakta. USB Type-C bağlantısı üzerinden 65W şarj destekli 4300mAh kapasitesinde bataryaya sahip olan Reno5 K 5G, bu bataryasıyla uzun bekleme süresini kullanıcılarına sunacak.

Oppo Reno5 K 5G Fiyatı

Oppo Reno5 K 5G modeli iki farklı donanım seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu. Cihazın Çin üzerinde belirlenen satış fiyatı ise;

8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunan versiyonu 415 dolar (3100TL)

12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olan cihaz için ise 460 dolar (3450TL)

Elbette kendi ülkesinde bu fiyatlara karşılık gelen ülkemiz TL varyasyonu, vergilerle birlikte katlanabilir. Bunu yakın zamanda hep birlikte göreceğiz.