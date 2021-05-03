Oppo, Reno serisi akıllı telefon modellerini geliştirmeye devam ediyor. Yaklaşık 6 ay önce bu serinin yeni üyelerini duyuran firmanın şimdi de Oppo Reno 6 serisini piyasaya süreceği duyuruldu. Şirketin Çin’de 22 Mayıs 2021 tarihinde bir etkinlikle Reno6 serisini tanıtması bekleniyor.

Oppo, bir Çin televizyon kanalı olan Zheijang ile bu etkinliğini anlık olarak tüm dünyaya izletecek. Normalde firmanın bu etkinlikte akıllı televizyon modellerinin de duyurulması bekleniyor. Sızan haberlere göre her ne kadar Oppo Reno 6 serisi piyasaya erken sürede sürülmeyecek olsa da bu etkinlikte duyurulması yüksel ihtimal olarak görünüyor.

Oppo Reno6 Serisinin Genel Özellikleri

Bugüne kadar Reno6 serisi ile ilgili birçok bilgi sızdırıldı. Cihazda 64MP çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Reno6 Pro modelinde Dimensity 1200 işlemci yonga seti bulunurken 32MP kamera, 6.55inç ekran boyutu OLED yapısında piyasaya sürülecek.

Oppo Reno6 Pro modelinin bu özellikleri Reno5 Pro’ya oldukça benziyor. Bunun yanında Reno6 Pro’da 65W hızlı şarj destekli 4500mAh kapasitesinde batarya da yer alacak.