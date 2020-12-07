Oppo Reno 5 Pro tasarımının nasıl olacağı konusunda çok fazla sızıntı ortaya atıldı. Telefonların açılır kapanır kamera kullanımına devam edip etmeyeceği, yeni bir ekran sistemine geçip geçmeyeceği gibi merak edilen çok fazla nokta vardı.

Tüm bu sorulara cevap olacak olan yeni bilgiler de durmuyor ve gelmeye devam ediyor. Son bilgi, bir görsel. Telefon tasarımını netleştiren görsel, gerçek tasarım yapısının gözükmesini de sağlamış oldu.

Oppo Reno 5 Pro Yine Bilindik Yapıda Olacak

Telefon için en büyük farkın arka kısımdaki kameralar olması bekleniyordu. Görselde arka kısımda çok geniş bir kamera kullanımı olacağı anlaşılmakta. Toplamda 4 kamera olacak ama bunlardan 3 tanesi bir hayli geniş tutulacak.

3 kamera bir hayli geniş ve üst üste sıralı bir şekilde gelecek. Yan kısımda dördüncü bir kamera olacak ve bu dördüncü kamera çok daha küçük olacak.

Arka kısımda geçişli renklerle desteklenecek olan geniş kameralı modül kısmının, şık gözüktüğünü söyleyebiliriz. Yeni akıllı telefonların ön kısımda sunacağı tasarım ise beklentileri iyice derinleştirecek çünkü ön kısımda da artık açılır kapanır kamera kullanılmayacak.

Bunun yerine kavisli ekranların tamamlayıcısı olarak gösterilen ekranda kamera kullanılacak. Yani yine o bilindik tasarım bizi karşılıyor olacak.