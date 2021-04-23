OPPO Reno 6 akıllı telefon modellerini tanıtmaya çok kısa bir süre kalmışken garip bir şekilde Reno 5 ailesine ait modeller ülkemize çok geç sunuldu.

Geçtiğimiz gün OPPO Reno 5 akıllı telefon modelinin 128 GB hafıza seçeneğinin 4.999 TL fiyat etiketi ile ülkemizde satışa sunulduğu haberleri yapılmıştı.

Bugün ise OPPO Reno 5 modelinden biraz daha düşük donanım parçaları ile gelen OPPO Reno 5 Lite modeli ülkemizde raflara sunuldu.

Model için belirlenen fiyat etiketi ise 3.699 TL bandında.

OPPO Reno 5 Lite akıllı telefon modelini teknik özelliklerini hatırlatmak gerekirse model işlemci gücünü MediaTek imzalı Helio P95 işlemcisinden alıyor ve 30 W hızlı şarjı destekleyen 4.310 mAh batarya kapasitesi ile geliyor.

OPPO Reno 5 Lite akıllı telefon modeli 6,43 inç’lik 1080×2400 piksel AMOLED panel ile geliyor. Akıllı telefon modeli parmak izi sensörünü ekranının üzerinde bulunduruyor ve Android 11 işletim sistemi ile geliyor.

Akıllı telefon model ön tarafında 32 MP değerinde selfie kamerası ile geliyor. Arka tarafta ise 48 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik kamerası lenslerinden oluşuyor.

OPPO Reno 5 Lite Ülkemizde Beğenilen Bir Model Olacak

Geçtiğimiz gün raflara sunulan OPPO Reno 5 ve OPPO Reno 5 Lite modelleri ülkemizde beğenilen modellerden olacak gibi gözüküyor.

OPPO Reno 6 ailesi de kısa bir süre içerisinde tanıtılacak ayrıca 2021 yılı içerisinde firmadan iki adet katlanabilir telefon modeli de gelecek.