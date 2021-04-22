Bilindiği üzere OPPO Reno 6 serisi kısa bir süre içerinde tanıtılacak. Akıllı telefon modeli hakkında geçtiğimiz günlerde büyük sızıntılar yapılmıştı.

Fakat garip bir şekilde OPPO Reno 5 modeli ülkemize getirilmemişti. Fakat OPPO sonunda Reno 5 modelini ülkemize getirdi.

OPPO Reno 5 akıllı telefon modeli resmi OPPO garantisi ile büyük bir alışveriş sitesinde kendini gösterdi. Modelin 128 GB hafıza seçeneği 4.999 TL olarak belirlenmiş durumda.

Akıllı telefon modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse Qualcomm imzalı Snapdragon 720G işlemcisinden gücünü alan model, 50 W hızlı şarjı destekleyen 4.310 mAh batarya ile geliyor.

8 GB RAM kapasitesi ile gelen OPPO Reno 5, 44 MP çözünürlüğünde selfie kamerasına sahip. Arka tarafında ise dörtlü kamera modülü ile gelen telefon 64 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro ve son olarak 2 MP derinlik kamerası lenslerinden oluşuyor.

OPPO Reno 5 akıllı telefon modeli, 6,4 inç’lik 1080 x 2400 piksellik 90 Hz ekran yenileme hızlı AMOLED panel ile geliyor. Akıllı telefon modeli ekran üzerinde parmak izi sensörü ile geliyor ve Android 11 işletim sistemi ile geliyor.

Akıllı telefon modeli ülkemizde iki farklı renk seçeneği ile sunuluyor.

OPPO Reno 5 Akıllı Telefon Modeli Beklenilen Satış Başarılarını Yakalayamayabilir

Yukarıda da dediğimiz gibi OPPO Reno 6 modelinin kısa bir süre içerisinde satış sunulması bekleniyor ve Reno 5 modelinin gün içerisinde satışa sunulması kullanıcıların kafasında soru işaretleri oluşturabilir.