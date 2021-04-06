OPPO gün içerisinde açıklanan bilgiye göre USB giriş olmayan bir akıllı telefon modeli ile gündeme gelmişti. Bu akıllı telefon modeli yine de kablolu bir şekilde şarj imkanı sunabileceği gelen bilgiler arasındaydı. Bu kafaları karıştıran şarj teknolojisi OPPO tarafından geliştirilen bir özel bir şarj sistemi ile gerçekleştiği paylaşılmıştı.

Bu ilgi çekici gelişmeye ek olarak iki yeni katlanabilir telefon modeli ile yolda olduğu aktarıldı. Gelen bilgiler arasında bu iki modelin de 2021 yılı içerisinde tanıtılabilme imkanı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aktarılan bilgilere göre OPPO’nun bu modellerden birisinin 8 diğerin 7 inç boyutlarında olacağı iddia ediliyor. Her iki katlanabilir model de iç kısma doğru kapanabiliyor. Kısaca ekranlar içeriye doğru katlanıyor.

Bu içe doğru katlanan ekran yapısı ekranı oldukça koruyor ve birçok firma da bu yönde üretim yapıyor. OPPO’nun 7 inçlik modelin üretimine çok kısa bir süre içerisinde başlayacağı düşünülüyor.

OPPO dışında Vivo firması da katlanabilir telefon tanıtma hazırlığında. Vivo ise 8 inçlik iç ekran 6,5 inçlik dış ekran boyutlarında bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalışmalar yaptığı gelen bilgiler arasında.

OPPO’nun Katlanabilir Telefon Modelleri İddialı Gözüküyor

Vivo ve OPPO’nun da pazara girmesi sonucunda pazarın büyük isimleri olan Samsung, Huawei ve Xiaomi ile oldukça güzel bir rekabet başlayacak. Bu arada 2021 yılı için Google da bir katlanabilir telefon modeli tanıtabilir.