Başarılı akıllı telefon üreticisi OPPO’nun, 2021 yılında piyasaya sunacağı yeni amiral gemisi akıllı telefonu Find X3 Pro tasarımıyla internete sızdırıldı. Cihaza ilk bakışımızı sağlayacak ve tüketicilere beklenen telefonla ilgili fikir verecek fotoğraflar, cihazın kavisli görünümü ile oldukça modern bir dizayna sahip olacağını gösteriyor.

Güvenilir olarak addedilen bir teknoloji ajanı olan @TheLeaks3 isimli Twittter kullanıcısı, bugün paylaşmış olduğu bir tweet’te, beklenen Oppo Find X3 Pro cihazını meraklılarına gösterdi. Find X2 Pro ile benzer bir ön tasarıma sahip olan cihaz, tekli selfie kamerasını yerleştirdiği sol üst köşedeki çentikle hoş bir görünüm elde ederken; arka kasada ise dikey bir şekilde muhafaza edilmiş dörtlü kamera düzeneğine izin veriyor.

Merceklerden bir tanesinin çevresinde gümüş halkalar dikkat çekerken, hemen altında makro lens olduğu tahmin edilen bir başka objektif daha bizlere ipucu vermekte. Hemen üst tarafta ise dikdörtgenin içine bir adet LED ışık yerleştiriliyor.

OPPO Find X3 Pro Teknik Özellikleri

Şimdiye kadar OPPO Find X3 Pro donanım özellikleri ile ilgili internete sızdırılan detaylar bizlere cihazın 6,7 inç kavisli OLED ekran ile geleceğini söylüyordu. 1440p çözünürlük ve 120Hz ekranı yenileme hızı vadeden cihaz; tahminlere göre Qualcomm destekli Snapdragon 888 yonga seti ile güçlendirilecek.

Cihazda iki adet 50 MP Sony IMX766 kamera yer alırken, 13 MP‘lık bir telefoto ve 3 MP makro lens yer alacak. 4,500 mAh geniş pil kapasitesiyle çıkacak cihaz 65W’a kadar hızlı şarja izin verecek. Android 11 işletim sistemi ile başlatılacak cihaz ColorOS 11 arayüzüyle çalışacak. Beklenen telefon 2021 yılında piyasaya çıkacak.