Oppo F19 modelinin lansman tarihi olarak 6 Nisan tarihi belirlendi. Hindistan’da lansmanı yapılacak olan F19 modeli, geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Oppo F19 Pro ve Oppo F19 Pro+ ile birlikte serinin üçüncü akıllı telefonu olacak. Ürünle ilgili bazı detaylar lansman öncesinde ortaya çıkarken Oppo F19’un 5000mAh kapasitesindeki bataryaya sahip akıllı telefon modelleri arasında en ince tasarımlı cihaz olacağı düşünülüyor. Oppo F19 modelinin Hindistan’ın yanında Sri Lanka piyasasına da önümüzdeki hafta içi geleceği duyurulmuştu.

Oppo F19 modelinin lansmanı 6 Nisan 2021 Salı günü Hindistan yerel saatiyle öğlen 12:00 civarında şirkete ait sosyal medya kanalları üzerinden yapılacak sanal etkinlikle gerçekleştirilecek.

Oppo F19 Genel ve Teknik Özellikleri

Oppo tarafından F19 modeliyle ilgili detaylı donanım bilgileri henüz verilmedi. Ancak bugüne kadar sızdırılan bilgilere göre Full HD+ AMOLED ekran yapısıyla karşımıza çıkacağı düşünülen cihazın 5000mAh kapasitesinde batarya kullanmasına kesin olarak bakılıyor. Oppo F19 modelini 72 dakikada %100 şarj edebilecek 33W hızlı şarj sistemi ile destekleneceği, bunun yanında sadece 5 dakikalık şarj ile yaklaşık 2 saatlik YouTube videolarını izleme olanağının sağlanacağı öne sürüldü.

Oppo F19 modelinde 48MP çözünürlüğünde üçlü ana kamera bulunacak. Bu kameraların yerleşimine LED flaş da eşlik edecek.

Sri Lanka üzerinde duyurulacak olan Oppo F19 modelinin ise tüm özellikleri zaten resmi olarak listelenmişti. Ancak bu özelliklerin tamamının Hindistan versiyonunda kullanılıp kullanılmayacağı bilinmiyor. Buna göre tam özelliklere detaylıca bakacak olursak;

Çift SIM desteğiyle beraber 20:9 en boy oranı bulunacak olan cihazın ekranı 6.43inç boyutunda Full HD+ AMOLED yapıda olacak. Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 662 yonga setinden gücünü alacak olan Oppo F19 modeli 6GB RAM ile desteklenecek.

Oppo F19 modelinin ana kamerası 48MP, ön selfie kamerası ise 16MP çözünürlükte olacak. microSD kartlarla artırılabilecek 128GB dahili depolama alanına sahip olacak olan cihaz ColorOS 11.1 arayüzü ve Android 11 işletim sistemi ile orta segment için ideal bir model olarak piyasalardaki yerini alacak.