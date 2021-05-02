Ülkemizde resmi garanti desteği ile birçok akıllı telefon ve teknolojik ürünlerini sunan OPPO bu kez Enco X kablosuz kulaklık modelini satışa sundu.

Dynaudio imzası taşıyan model, yurt dışı pazarında 150 dolar fiyat etiket ile satışa sunulmuştu.

Modelin ülkemizde fiyatı ise 1.499 TL olarak belirlenmiş durumda. OPPO Enco X kablosuz kulaklık ülkemizde siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor.

Tasarım çizgisi ile Apple’ın AirPods Pro modeline oldukça benzeyen OPPO modeli aktif gürültü engelleme özelliği ile geliyor.

11 mm ve 6 mm’lik ikili sürücü ile gelen model Dynaudio imzası ile oldukça kaliteli bir ses veriyor. Hazne üzerinde şarj edilebilme imkanını d beraberinde getiren model OPPO verilerine göre 25 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor.

Aktif gürültü engelleme özelliği ile kullanımda süre 5 saate düşüyor. Üzerinde Bluetooth 5.2 desteği ile gelen model Android ve iOS akıllı telefon modelleri ile birlikte çalışabiliyor.

OPPO’nun Enco X modeli hakkında resmi tanıtınım metni şu şekilde;

“Geleneksel modellerde bir yeniliğe imza atan Enco X kulaklıklar, tipik olarak yalnızca ileri teknoloji ses cihazlarında bulunan koaksiyel çift sürücülü bir tasarıma sahiptir.

Ön tarafta bulunan manyetik dengeli bir membran sürücüsü yüksek frekansları, arka tarafta bulunan üç katmanlı bir kompozit dinamik sürücü ise orta ve düşük frekansları yönetir.

Paralel eksenlere yerleştirilmiş çift hoparlörler ise doğal ve yüksek çözünürlüklü ses çıkışını sağlar.”

OPPO Enco X ve Dynaudio işbirliği dikkat çekiyor

Şirketin Dynaudio işbirliği hakkında açıklaması ise şu şekilde;

“İleri teknoloji ve onlarca yıllık Kuzey Avrupa mirası, OPPO ve 1977’de kurulan önde gelen Danimarkalı HiFi markası Dynaudio tarafından ortaklaşa oluşturulan Enco X kulaklıklarda bir araya geliyor.

Size dijital olarak hassas bir ses sunmak için, 30 farklı malzemeyi ve 152 bileşeni değerlendirdik ve Dynaudio’nun en büyük akustik laboratuvarı ile birlikte 120 tur yapısal ince ayar gerçekleştirdik.”