Evan Blass kaynağı tarafından OPPO imzalı yeni bir kablosuz kulaklık modeli kendini gösterdi.

OPPO’nun üzerinde çalıştığı bu yeni kablosuz kulaklık standart fakat yine de şık bir yapı ile geliyor. Kulak içi olarak gelen kablosuz kulaklık henüz tek bir renk seçeneği ile sızdırılmış durumda.

Henüz beyaz bir renk ile gösterilen kulaklığa farklı renk seçenekleri de eklenecektir. OPPO Enco Buds kulaklık modeli diğer tüm modellerde de olduğu gibi şarj edilebilir bir kılıf ile geliyor. Tasarımı ile Samsung Galaxy Buds Plus modeline oldukça benzeyen kulaklığın tanıtımının çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşeceği düşünülüyor.

OPPO Enco Buds kablosuz kulaklık modeli dışında firmadan yıl içerisinde katlanabilir telefon modelleri tanıtacağı konuşuluyor. Firmadan tarafından iki farklı katlanabilir telefon modeli tanıtılabilir.

OPPO İki Farklı Katlanabilir Telefon Modeli Tanıtabilir

Katlanabilir telefon pazarındaki rekabet her geçen gün yeni modeller ile artıyor. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, Mi Mix Fold modeli ile sadece Çin pazarında büyük satış başarıları yakalamıştı.

Sektör içerisinde belki de en güçlü rakip olan Samsung da yine Galaxy Fold 3 ve Galaxy Flip 3 modelleri ile pastadan en büyük payı almak istiyor.

Huawei de ABD ambargosu sonrası yaralarını büyük oranda sarmayı başarmış ve geleceğini şimdilik üst düzey modeller ile yapmaya çalışan bir başka rakip olarak nitelendirilebilir.

OPPO cephesinden bu yenilikçi pazara iddialı bir model sunacağı beklenmiyor.