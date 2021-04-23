Hatırlatmak adına OPPO Reno 4 ailesi ile aynı etkinlikte tanıtılan OPPO Band akıllı bileklik modeli OPPO Reno 5 ve OPPO Reno 5 Lite modelleri sonrası ülkemizde satışa sunulan bir diğer OPPO imzalı ürün oldu.

OPPO Band akıllı bileklik modelinin açıklanan henüz resmi bir fiyat etiketi bulunmuyor. OPPO Band akıllı bileklik modeli metal çerçeve ve normal bir çerçeve olmak üzere iki farklı seçenek ile geliyor. Yurt dışındaki OPPO Band fiyatlarına baktığımızda ise 28 dolar ve 35 dolar fiyat etiketi aralığı gözüküyor.

Akıllı bileklik modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse model, 1,1 inç’lik AMOLED panel ile geliyor ve uyku takibi özelliği ile oldukça kullanışlı birçok özelliği beraberinde getiriyor.

Eski bir model olmasına rağmen SpO2 sensörü sayesinde kandaki oksijen oranı, birçok spor aktivitesinin takibi gibi özellikler ile geliyor.

OPPO Band modeli tahmin edilebileceği gibi su geçirmeyen bir tasarım ile geliyor.

OPPO tarafından açıklanan resmi verilere göre bir saat içerinde doldurulabilen bataryası ile 12 günden fazla kullanım ömrü ile gelen OPPO Band, NFC desteği ile geliyor.

Xiaomi’nin Alandaki Yeni Rakibi OPPO Band Modelini Zor Günler Bekliyor Olabilir

Bilindiği gibi ülkemizde uzun zamandır bulunan Xiaomi, Mi Band akıllı bileklik modelleri ile alanının lideri konumunda yer alıyor.

OPPO’nun Xiaomi gibi güçlü bir rakip karşısında nasıl bir strateji izleyeceğini birlikte göreceğiz.