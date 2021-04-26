OPPO imzası taşıyan Reno 5 ve Reno 5 Lite akıllı telefon modelli bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa sunulmuştu.

İşte bu modellerin yanında OPPO Türkiye resmi sayfası üzerinde OPPO’nun tanıttığı son akıllı bileklik modeli olan OPPO Band modeli de kendini göstermiş durumda.

Akıllı bileklik modelinin fiyat etiketi ülkemizde faaliyet gösteren büyük bir operatör şirketinin sanal mağazasında belli olmuş durumda. OPPO Band modeli için belirlenen etiket ise 349 TL olarak gözüküyor.

Akıllı bileklik modelinin yurt dışı fiyatlarından bahsetmek gerekirse 28 dolar ve 35 dolar seviyelerinde olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

28 dolar olan seçenek standart bir kasa ve malzeme ile gelirken 38 dolarlık sürümde metal kesim bir kasa kullanıcıya sunuluyor.

Akıllı bileklik modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse model, 1,1 inç’lik AMOLED panel ile geliyor ve uyku takibi özelliği ile oldukça kullanışlı birçok özelliği beraberinde getiriyor.

Eski bir model olmasına rağmen SpO2 sensörü sayesinde kandaki oksijen oranı, birçok spor aktivitesinin takibi gibi özellikler ile geliyor.

OPPO Band modeli tahmin edilebileceği gibi su geçirmeyen bir tasarım ile geliyor.

OPPO tarafından açıklanan resmi verilere göre bir saat içerinde doldurulabilen bataryası ile 12 günden fazla kullanım ömrü ile gelen OPPO Band, NFC desteği ile geliyor.

Xiaomi’nin Alandaki Yeni Rakibi OPPO Band Modelini Zor Günler Bekliyor Olabilir

Bilindiği gibi ülkemizde uzun zamandır bulunan Xiaomi, Mi Band akıllı bileklik modelleri ile alanının lideri konumunda yer alıyor.

OPPO’nun Xiaomi gibi güçlü bir rakip karşısında nasıl bir strateji izleyeceğini birlikte göreceğiz.