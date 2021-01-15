Hakkında çıkan çok sayıda sızıntının ardından Oppo A93 5G nihayet bugün Çin pazarında piyasaya sürüldü. Bütçe dostu 5G akıllı telefon modeli, Snapdragon 480 yonga seti ile güçlendirildi. Vivo Y31s 5G‘den sonra bu işlemciyi kullanan ikinci cihaz, fiyat-performans odaklı rakipleri arasında dikkat çekti.

Oppo A93 5G Özellikleri

Ekran: 6,5 inç LCD

İşlemci: Snapdragon 480 SoC

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB ya da 256 GB

Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh + 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1

90Hz yenileme hızı ile gelen ve 405 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan telefon, 20:9 en boy oranıyla güçlendirildi. 6,5 inç FHD+ LTPS LCD panelle estetik bir görünüme ulaşan model, arka kasasında üçlü kamera kurulumuyla dikkat çekti. 48 MP‘lık birincil sensöre sahip cihazda 2 MP portre ve 2 MP‘lik makro kameraya yer verildi. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası bulunmakta.

5,000 mAh pil kapasitesi sayesinde uzun saatler boyu kullanıcılara rahatlıkla hizmet verebilen cihaz, 18 watt hızlı şarj desteği ile pratik bir kullanıma kavuştu. Yüz tanıma sistemi, yana monte edilmiş parmak izi sensörü, çift SIM kart girişi ve daha pek çok ayrıcalığıyla Oppo’nun yeni telefonu şimdiden çok beğenildi.

Oppo A93 5G Fiyatı

Çin pazarında iki farklı varyant halinde tüketicilere sunulan cihazın 256 GB‘lık depolama seçenekli versiyonu 310 dolar karşılığında listelenmeye hazırlanıyor. Daha uygun fiyatlı bir sürümü olan 128 GB bellek versiyonuysa henüz kaç paradan raflara geleceğini açıklamadı.