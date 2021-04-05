OPPO akıllı telefon ürün gamına yeni modeller eklemeye devam ediyor. Çin merkezli teknoloji şirketi OPPO şimdi de A74 ve A74 5G modellerini tanıttı. OPPO’nun yeni akıllı telefon modelleri orta segment modeller arasında yerini aldı. OPPO’nun delikli ekran tasarımını devam ettirdiği yeni akıllı telefon modellerinin ülkemizde de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

OPPO A74 Ve OPPO A74 5G Özellikleri

OPPO’nun duyurusunu yaptığı ilk akıllı telefon modeli OPPO A74’ün özelliklerine baktığımızda modelin 6.43 inç büyüklüğünde ekran ile birlikte geliyor. A74’ün bu ekranı Full HD+ çözünürlük sunarken 60 Hz AMOLED ekran üzerine kuruluyor. Parmak izi sensörünün ekrana entegre edildiği akıllı telefon modelinde Qualcomm’un Snapdragon 662 işlemcisi bulunuyor ve 6 GB RAM ile destekliyor.

128 GB depolama alanına sahip olan akıllı telefon, kutusundan Android 11 işlemcisinden çıkıyor. A74 5G modeli ise Qualcomm’un yeni işlemcisi olan Snapdragon 480 işlemcisi ile birlikte geliyor. Model 4G sürümüne benzer bir şekilde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. A74 5G modeli 6.5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük sunan 90 Hz IPS ekranla geliyor.

A74 ve A74 5G modeli 5.000 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor. 4G destekli sürüm 33W hızlı şarj desteğine sahipken 5G destekli sürüm ise 18W hızlı şarj desteğine sahip. Her iki modelin ön kamerası ise 16 megapiksel çözünürlüğünde. Modellerin arkasında ise farklı kameralar bulunuyor.

OPPO A74 modelinin arkasında 48 megapiksel ana kamera + 2 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik kamerasına sahipken 5G destekli A74 5G modeli ise 48 megapiksel ana + 8 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik kamerasına sahip.

Ülkemizde de satışa sunulma ihtimali bulunan OPPO’nun yeni akıllı telefon modellerinden A74 modeli yurt dışında 255 dolar fiyat etiketi ile başlarken 5G destekli modelin başlangıç fiyatı ise 285 dolar olarak açıklandı.