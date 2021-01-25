OPPO bugün Çin’de yeni bütçe dostu 5G akıllı telefon modelini piyasaya sundu. Sessiz sedasız bir şekilde tanıtılan A93 telefonu tüm teknik özellikleri ve satış fiyatıyla resmen duyuruldu.

6,5 inç IPS LCD panel üzerinde 60Hz ekran yenileme hızı ve 60Hz’lik dokunmatik örnekleme hızıyla tasarlanan cihaz 1600×720 piksel HD+ çözünürlük oranıyla geliştirildi. Üst tarafta damla çentik görünümüyle tekli selfie kamerası yaratan cihaz, arka modülünde ise dikdörtgen kurulum içerisine üçlü kamera seti sığdırdı.

OPPO A55 5G Teknik Özellikleri

Ekran: 6,5 inç

6,5 inç İşlemci: MediaTek Dimensity 700 SoC

MediaTek Dimensity 700 SoC RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB + microSD desteği

128 GB + microSD desteği Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh

Mediatek’in geliştirdiği Dimensity 700 yonga seti ile iyi bir performans yakalayan A55 5G, 6GB RAM kapasitesi ve 128GB dahili depolama alanıyla eşleştirildi. Buna ek olarak da microSD kart girişi sayesinde 1TB’a kadar genişletilebilir donanım dahil edildi. Yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü taşıyan model WiFi 5, Bluetooth 5.1, GNSS destekleriyle pekiştirildi. 5,000 mAh uzun pil ömrü sayesinde çok uzun saatler boyunca rahatlıkla kullanıma alan açıldı.

OPPO A55 5G Fiyatı

13 MP ana kamera ve 8 MP‘lık selfie kamerasıyla hazırlanan OPPO A55 5G’nin satış fiyatı şu anda Çin’de yaklaşık 250 dolar karşılığında ön siparişe açıldı. Cihazın küresel olarak kullanılabilirlik durumu ile alakalı herhangi bir detay verilmezken; ilerleyen haftalarda beklenen orta segmentli akıllı telefonun diğer ülkelerde de resmen satışa çıkabileceği düşünülüyor.