Oppo akıllı telefon pazarına yeni üyesiyle yeniden merhaba dedi. Orta segment akıllı telefon platformu için duyurulan Oppo A54 modelinin uzun süreli bekleme süresini kullanıcısına vaadeden bataryası ve işlemci bazında dikkat çektiği söylenebilir. Peki Oppo A54 modelini Türkiye üzerinden satın alabilecek miyiz?

Oppo A54 modeli Endonezya’da resmi olarak tanıtıldı. Kabaca cihazın genel özelliklerini irdelediğimizde arka yüzeyde üçlü bir kamera bizi karşılıyor. 6.51inç ekranı özellikle video ve oyun tutkunlarının oldukça beğeneceği bir özellik gibi görünüyor.

Oppo A54 Genel ve Teknik Özellikleri

Oppo A54 modeli 12nm MediaTek Helio P35 işlemci yonga seti ile geliştirildi. 4GB RAM ile birlikte 128GB dahili depolama alanı bulunan cihazın bu alanı microSD kartlar aracılığıyla 256GB’a kadar yükseltilebilir.

60Hz yenileme frekansına sahip HD+ LCD formunda 6.51inç ekrana sahip olan Oppo A54 modelinin ekranında çentik olmaması beğenilen bir yapı oldu. Ancak 16MP kamera için küçük dairesel bir yapı dikkatlerden kaçmıyor. Cihazın Android 10 işletim sistemi ile beraber ColorOS 7.2 arayüzüyle çalıştığını belirtelim.

IPX4 sertifikasıyla suya karşı oldukça dayanıklı bir yapısı olan Oppo A54 modelinde 18W hızlı şarj destekli 5000mAh kapasitesinde batarya bulunuyor. Cihazda 3.5mm ses jakı bulunuyor. Son dönemde bu jaka birçok model veda etmişken Oppo A54 modelinde olması nostalji severler için iyi karşılanırken güncelliğe bakanlar için olumsuz bir özellik olarak düşünülebilir.

Kristal siyahı ve yıldız mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 1 Nisan 2021 Perşembe günü Endonezya merkezli satışa çıkacak olan Oppo A54 modelinin fiyatı yaklaşık 185 dolar civarında olacak. Ürünün Türkiye pazarına girip girmeyeceği konusunda şu an için resmi bilgi verilmedi.