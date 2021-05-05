Çin merkezli teknoloji üreticilerinden OPPO, geçtiğimiz aylarda belirli pazarlar için OPPO A54 akıllı telefon modelini tanıtmıştı.

Endonezya pazarı için özel olarak geliştirildiği belirtilen OPPO A54 akıllı telefon modeline gün içerisinde yeni bir model daha eklenmiş durumda.

Direkt olarak Avrupa pazarlarına odaklanan OPPO A54 5G akıllı telefon modeli, isimlendirmesinden de kolayca anlaşılabileceği gibi 5G teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefon modelinin özelliklerinden bahsetmek gerekirse, 6,5 inç’lik LCD panel ile gelen OPPO A54 5G, FHD + çözünürlük sunan 90 Hz ekran tazeleme hızı sunan ekran ile geliyor.

Akıllı telefon modelinin ekranın sol tarafında 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamera bulunuyor ve telefon parmak izi okuyucusunu yan tarında bulunduruyor.

OPPO A54 5G, işlemci tarafında Qualcomm imzalı Snapdragon 480 işlemcisinden gücünü alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB hafıza seçenekleri ile gelen akıllı telefon modeli, microSD kart yuvası desteğini de beraberinde getiriyor.

5.000 mAh pil ömrü ile gelen akıllı telefon modeli burada hızlı şarj desteği sunmuyor. Kutusundan Android 11 ve ColorOS 11.1 arayüzü ile gelen OPPO giriş ve orta seviye bir model olarak kendin gösteriyor.

Akıllı telefon modelinin arka tarafında 48 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro kameraları bulunuyor.

İki farklı renk seçeneği ile sunulan OPPO A54 5G akıllı telefon model 342 dolar gibi bir fiyat etiketi ile geliyor. Modelin ülkemizde satışa sunulmayacağı tahmin ediliyor.